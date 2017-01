Australia v Pakistan: वार्नर का रिकार्ड, आस्ट्रेलिया की दमदार शुरूआत

डेविड वार्नर आज यहां डान ब्रैडमैन के बाद दूसरे ऐसे आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बने जिन्होंने टेस्ट मेच के शुरूआती दिन लंच से पहले शतक जमाया जिससे आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में बेहतरीन शुरूआत की। बायें हाथ के बल्लेबाज वार्नर ने अपना 18वां और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तीसरा शतक पूरा किया। उन्होंने केवल 117 मिनट में 78 गेंदों पर 17 चौकों से सैकड़ा पूरा किया और आखिर में लंच के बाद 95 गेंदों पर 113 रन बनाकर आउट हुए। आस्ट्रेलिया ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चाय के विश्राम दो विकेट पर 224 रन बनाये थे। उस समय वार्नर के सलामी जोड़ीदार मैथ्यू रेनशॉ 83 और अपना 50वां टेस्ट मैच खेल रहे कप्तान स्टीव स्मिथ 12 रन पर खेल रहे थे।

ब्रैडमैन के बाद वार्नर पिछले 87 साल में टेस्ट मैच के पहले दिन शुरूआती सत्र में सैकड़ा पूरा करने वाले पहले आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बने। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले आस्ट्रेलिया के चौथे और दुनिया के पांचवें बललेबाज हैं। आस्ट्रेलिया में पहली बार किसी बल्लेबाज ने यह कारनामा किया। बै्रडमैन ने 1930 में लीड्स में लंच से पहले 105 रन बनाये थे और इस पारी में 334 रन का रिकार्ड बनाया था। उनसे पहले विक्टर ट्रंपर ने 1902 में मैनचेस्टर में 103 और चार्ली मैकार्टनी ने 1926 में लीड्स में 112 रन बनाये थे। इनके अलावा लंच से पहले शतक जड़ने वाले अन्य बल्लेबाज केवल पाकिस्तान के माजिद खान हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1976 में कराची में 108 रन बनाये थे।

वार्नर ने शुरू से ही तेजी दिखायी। उन्होंने पहले तीन ओवरों में पांच चौके लगाये और 45 गेंदों में दस चौकों की मदद से पचासा पूरा किया। वहाब रियाज ने लंच के 20 मिनट बाद वार्नर को विकेटकीपर सरफराज अहमद के हाथों कैच कराकर उनकी पारी का अंत किया। उनका स्थान लेने के लिये उतरे उस्मान ख्वाजा को तीन रन के निजी योग पर बाबर आजम ने जीवनदान दिया लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाये और 13 रन बनाकर वहाब की गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 3, 2017 11:17 am