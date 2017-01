आस्ट्रेलिया के लिए भारतीय सरजमीं पर टेस्ट मैच जीतना रहा मुश्किल, 2004 से नहीं जीता कोई टेस्ट मैच

भारत के पिछले कुछ समय से बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए आस्ट्रेलिया ने अगले महीने होने वाले दौरे के लिये अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है और अपनी तैयारियों को पुख्ता अंजाम तक पहुंचाने के लिये उसने दुबई में उपमहाद्वीप के अनुरूप पिचों पर अभ्यास करने का फैसला किया है। भारत अभी आईसीसी विश्व रैकिंग में शीर्ष पर काबिज है और पिछले साल सितंबर से लगातार पांच टेस्ट श्रृंखलाएं जीत चुका है। भारत ने हाल में वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को टेस्ट श्रृंखलाओं में करारी शिकस्त दी। विराट कोहली की टीम ने भारतीय सरजमीं पर जो पिछले आठ टेस्ट मैच खेले हैं उनमें से सात में उसने जीत दर्ज की।

आस्ट्रेलिया के लिये भारतीय सरजमीं पर टेस्ट मैच जीतना मुश्किल काम रहा है। वह भारत में 2004 से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाया है। उसने 2013 में भारत दौरे में चारों टेस्ट मैच गंवा दिये थे और उसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिये वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की दुबई स्थित अकादमी में शिविर लगाना चाहता है। क्रिकेट आस्ट्रेलिया के हाई परफोरमेन्स मैनेजर पैट होवर्ड ने फेयरफैक्स मीडिया से कहा, ‘‘भारत में हर जगह परिस्थितियां एक जैसी नहीं होंगी। दुबई में हमारी टीम अलग अलग तरह की पिचों पर तैयारियां करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘आईसीसी ने वहां वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है और वहां विभिन्न शहरों के अनुकूल अलग तरह की पिचें तैयार की हैं। इसलिए वहां केवल स्पिन ही नहीं बल्कि कई तरह की पिचें हैं।

होवर्ड ने कहा, ‘‘हमें कैसी परिस्थितियों का सामना करना है हम उसकी नकल नहीं कर सकते। हम केवल परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना चाहते हैं। हमें रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के खिलाफ अभ्यास का मौका नहीं मिल सकता है। आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कल से सिडनी में होने वाले तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के लिये टीम का चयन भारत के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला को ध्यान में रखकर ही किया है। इस टीम में नाथन लियोन और स्टीव ओ कीफे के रूप में दो स्पिनर रखे गये हैं। तीसरा स्पिनर एस्टन एगर 13 सदस्यीय टीम का हिस्सा था लेकिन वह अंतिम एकादश में जगह नहीं बना पाये।

दुबई में अभ्यास करने के लिये आस्ट्रेलिया को निश्चित तौर पर इंग्लैंड से प्रेरणा मिली होगी जिसने 2012 में भारतीय दौरे से पहले दुबई में अभ्यास किया था और तब वह श्रृंखला 2-1 से जीतने में कामयाब रहा था। यही नहीं वेस्टइंडीज ने भी पिछले साल भारत में विश्व टी20 का खिताब जीतने से पहले आईसीसी अकादमी में समय बिताया था। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच 23 फरवरी से पुणे में खेला जाएगा। इससे पहले भारत को इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे और तीन टी20 तथा बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलना है।

First Published on January 2, 2017 10:19 am