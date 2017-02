वीडियो: आज ही फिरोजशाह कोटला में इस भारतीय गेंदबाज ने रचा था इतिहास, 10 विकेट लेकर पाकिस्तानी टीम को किया था पस्त

7 फरवरी 1999…यह तारीख दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। यह वो तारीख है जब भारत के स्टार स्पिनर अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी दस विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया था। जिम लेकर के बाद सिर्फ कुंबले की एकमात्र एेसे गेंदबाज हैं। पाकिस्तान के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच भारत 12 रनों से हार गया था। यह मैच 28-31 जनवरी, 1999 में चेन्नै में खेला गया था। जबकि दूसरा टेस्ट 4-7 फरवरी को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुआ था। सीरीज बराबर करने के लिए भारत को यह टेस्ट मैच जीतना जरूरी था। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 420 रनों का टारगेट रखा था। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वह मैच के आखिरी दिन मैच ड्रॉ कराकर सीरीज जीत जाए। लेकिन अनिल कुंबले की घूमती गेंदों के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। मैच में 74 रन देकर 10 विकेट लेने वाले कुंबले की बदौलत भारत ने 19 साल में पाकिस्तान पर पहली जीत हासिल की थी।

शानदार थी पाकिस्तान की शुरुआत : दूसरी पारी में पाकिस्तान की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी, दोनों ओपनर्स ने मिलकर शतकीय साझेदारी की थी, लेकिन 101 रन पर जहां पाकिस्तान का एक भी विकेट नहीं गिरा था, वह कुंबले की धारधार गेंदबाजी के बाद 128 पर 6 विकेट हो गया था। मैच में 7 पाकिस्तानी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे। कुंबले का पहला शिकार बने थे शाहिद आफरीदी, जो विकेटकीपर नयन मोंगिया के हाथों लपक लिए गए।

इसके बाद एजाज अहमद, इंजमाम-उल-हक और यूसुफ योहाना (अब मोहम्मद यूसुफ) को कुंबले ने पवेलियन पहुंचाया। इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर ने सबसे ज्यादा 69 और शाहिद आफरीदी ने 41 रन बनाए थे। आखिरी लम्हों में वसीम अकरम ने जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पाकिस्तान हार की कगार पर पहुंच चुका था। जैसे भी शॉट लेग पर वसीम अकरम का कैच वीवीएस लक्ष्मण ने पकड़ा, भारत ने मैच 212 रनों से जीत लिया और कुंबले ने अपना दसवां विकेट हासिल कर इतिहास रच दिया।

देखिए किस तरह कुंबले ने सभी 10 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पहुंचाया पवेलियन ः

मैच का स्कोर कार्ड

वनडे क्रिकेट में छह साल और 34 मैच खेलने के बाद, पहली बार आउट हुआ ये खिलाड़ी, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 7, 2017 11:02 am