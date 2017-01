आॅस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने भारत दौरे से पहले अपनी टीम के खिलाड़ियों को चेताते हुए कहा है कि भारत में हमें अच्छा ही खेलना होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। वॉर्नर ने कहा हमें अच्छी बल्लेबाजी करनी हेगी, 20 विकेट चटकाने होंगे और भारत की परिस्थियों के साथ जल्द से जल्द सामंजस्य स्थापित करना होगा, अगर हम उन्हें उनके घर में हराना चाहते हैं तो। भारत दौरे के लिए आॅस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बहुत उत्सुक नज़र आ रहे हैं और अभी से तैयारी में जुट गए हैं। वॉर्नर से पहले कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी भारतीय कप्तान विराट कोहली और टीम इंडिया के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया था।

वहीं, आॅस्टेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स शेन वॉर्न, ग्लेन मैक्ग्रा और वर्तमान खिलाड़ी जॉर्ज बेली ने भारतीय दौरे के लिए टीम कंगारू टीम में खिलाड़ियों के चयन पर अपनी राय दे चुके हैं। आॅस्ट्रेलियाई टीम ने हाल ही में अपनी धरती पर खेलते हुए तीन टेसट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से हराया है और उसका मनोबल काफी उंचा हैं। लेकिन, भारत का दौरा आॅस्ट्रेलिया के लिए चुनौतीपूर्ण होगा ऐसा उनके कप्तान और पूर्व खिलाड़ियों का भी मानना है। आॅस्ट्रेलिया की टीम ने एशिया महाद्वीप में खेले गए पिछले नौ मुकाबले हारे हैं और 1960 के बाद सिर्फ एक टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रही है।

वॉर्नर ने कहा, ‘हमें एक टीम के तौर पर हाल की सफलताओं से कुछ सकारात्मक चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। हमारे लिए चुनौती होगी कि हम कितने लंबे समय तक पिच पर टिक कर बैटिंग कर सकते हैं। हमें मैच जीतने के लिए 20 विकेट हासिल करने होंगे। हमें भारत की परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना होगा, चाहें बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो हमें मैच की पहली बॉल से ही सक्रिय होना पड़ेगा। अगर हमारा प्लान ए कामयाब नहीं होता तो हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा।’

वॉर्नर ने यह भी याद दिलाया कि भारत ने पिछले 18 टेस्ट मैचों में शिकस्त नहीं झेली है और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को 4-0 से क्लीन स्वीप किया है। वॉर्नर ने कहा, ‘हमने हाल के दिनों भारत का टेस्ट मैचों में प्रदर्शन देखा है और मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि वे बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। इंग्लैंड ने स्कोर भी अच्छा खड़ा किया लेकिन भारत ने उनसे ज्यादा रन बना डाले।’ ऑस्ट्रेलियाई टीम और भारत के बीच होने वाली सीरीज भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि दोनों ही टीमें फॉर्म में नजर आ रही हैं।

First Published on January 9, 2017 11:27 am