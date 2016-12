द ग्रेट खली के बाद अब WWE में विरोधियों को धूल चटाएंगे भारतीय पहलवान सुशील कुमार, साबित हो सकते हैं अगले कर्ट एंगल

भारत के स्टार रेसलर सुशील कुमार जल्द ही वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) में विरोधियों को धूल चटाते नजर आ सकते हैं। उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक कॉन्ट्रैक्ट अॉफर किया है। हरियाणा के रेसलर की अक्टूबर में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैन्यन सीमन के साथ बातचीत हुई थी। वह नवंबर 2017 में अपना डेब्यू कर सकते हैं। रेसलर द ग्रेट खली के बाद 33 वर्षीय सुशील कुमार भारत के दूसरे एेसे रेसलर होंगे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में नजर आएंगे।

सुशील के एक करीबी सूत्र ने स्पोर्ट्सकीड़ा नाम की वेबसाइट को बताया कि जब अक्टूबर में सुशील को अॉफर दिया गया तो उन्होंने इसकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रतिनिधियों की तरफ से लगातार आ रही कॉल्स से पैसों के मामले पर फैसला हो गया है। उन्होंने बताया कि सुशील शौकिया तौर पर कुश्ती लड़ना चाहते हैं।

सूत्र के मुताबिक नवंबर का समय उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को देने के लिए सही है। रियो के लिए क्वॉलिफाई न करने और नरसिंह विवाद के कारण उनकी मेडल जीतने की भूख और बढ़ गई है। यही कारण था कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अॉफर के लिए जल्द हां नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने पैसों को लेकर बात कर ली है, लेकिन अंदरूनी तौर पर सुशील अनिश्चित है कि वह इस खेल में जाए या नहीं।

बता दें कि विंस मैकमोहन की कंपनी ग्रेट खली के मशहूर होने के बाद भारतीय पहलवानों पर दांव लगा रही है। लेकिन खली के जाने के बाद कोई और भारतीय पहलवान डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहचान नहीं बना पाया है।

सुशील के कुश्ती में महारथ को देखते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई को उम्मीद है कि वह पूर्व अमेरिकी ओलिंपिक रेसलर कर्ट एंगल की तरह ही शानदार प्रदर्शन करेंगे। सूत्र के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग भारत में एक प्रतिनिधि की तलाश कर रहे हैं जो यहां से उनके बिजनेस का कद और शो के नंबर बढ़ा सके। 30-40 लोगों को देखने के बाद उन्होंने सुशील को चुना है। उनके मुताबिक सुशील अगले कर्ट एंगल बन सकते हैं। सुशील फिलहाल नई दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस बार भी वह प्रो रेसलिंग लीग में हिस्सा नहीं लेंगे।

First Published on December 30, 2016 11:43 am