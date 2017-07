टेस्ट मैच में जिम्बावे के खिलाफ जीत हासिल कर श्रीलंका ने तोड़ दिया भारत का ये यूनिक रिकॉर्ड

टेस्ट मैच में जिम्बावे के खिलाफ चार विकेटों से जीत हासिल करने वाली श्रीलंका क्रिकेट टीम ने इस मैच को जीतने के साथ ही भारत का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका के बल्लेबाज एसाला गुणारत्ने इस मैच में अहम भूमिका निभाई। पांचवे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए एसाला गुणारत्ने ने नाबाद रहते हुए 80 रन बनाए। जिससे श्रीलंका ने इस जीत के साथ ही चौथी इंनिंग के दौरान सबसे बड़े रनों का पीछा कर जीत हासिल करने में भारत रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले भारत ने ये रिकॉर्ड साल 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। जहां चेन्नई के मैदान पर भारत ने रनों का पीछा करते हुए आखिरी दिन 387 बनाकर जीत हासिल की थी। मैच के दौरान खेली गई सचिन और युवराज वो पारी आज भी दर्शकों को अच्छी तरह याद है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल कर क्रिकेट इतिहास का पांचवां सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले वेस्ट इंडीज, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें ही ये कारनामा कर पाई थीं।

मैच में जिम्बावे ने जीत के लिए श्रलंका को 388 रनों का टारगेट दिया था। हालांकि एक समय में खुद लंकन टीम को नहीं लग रहा था कि वो ये मैच जीत सकते हैं। क्योंकि 203 रनों पर टीम के पांच बड़े विकेट गिर चुके थे। लेकिन क्रीज पर मौजूद निरोशन डिकवेल और एसाला गुणारत्ने की बल्लेबाजी के दम पर टीम ने मुश्किल स्कोर को भी बड़ी आसानी से बना लिया। दूसरी तरफ पहले बल्लेबाजी करने आई जिम्बावे टीम द्वारा इतना बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद खुद लंकन टीम को नहीं थी। क्योंकि एक समय में टीम ने 59 के स्कोर पर अपने पांच बड़े विकेट गंवा दिए। हालांकि सिकंदर रजा की शतकीय पारी की बदौलत टीम ने श्रीलंका के सामने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया।

वहीं भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन भी खुद मैच को लगातार देख रहे थे। देखिए उन्होंने मैच को लेकर ट्वीट में क्या कहा।

