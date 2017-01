अज्ञात बंदूकधारियों ने इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पर बरसायीं गोलियां, पहले भी हो चुका है जानलेवा हमला

एक दिल दहला देने वाली घटना में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी की जान जाते जाते बची। कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दीं। अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी शापूर जादरान पर कथित तौर पर बंदूकधारियों के एक अज्ञात गिरोह ने गोलीबारी की। यह वाकया उस वक्त घटित हुआ जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बांए हाथ के तेज गेंदबाज शापूर जादरान राजधानी काबुल में अपने भाई के साथ कार से घर जा रहे थे। अचानक से कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इसके बाद हमलावर वहां से भागने में सफल हो गए। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।

जारदान पर हमला क्यों और किसने किया यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन इस घटना से लोगों के जेहन में साल 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंकाई टीम पर हुए दिल दहलाने वाली आतंकी घटना की यादें ताजा हो गईं। इस घटना की खबर को लोगों के सामने लाने वाली अफगानिस्तानी समाचार एजेंसी खम्मा प्रेस के मुताबिक जादरान के खिलाफ जानलेवा हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उनपर जानलेवा हमले हो चुके हैं। शापूर जादरान अफगानिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। साल 2015 के विश्वकप में स्कॉटलैंड के खिलाफ विजयी रन बनाने के बाद उनको अपने देश में काफी सम्मानित क्रिकेटर माना जाता है। स्कॉटलैंड पर यह जीत अफगानिस्तान की किसी आईसीसी प्रतियोगिता में पहली जीत थी।

स्कॉटलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद जादरान ने विश्वास जताया था कि सालों से जंग से जूझ रहे अफगानिस्तान में क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि तालिबान को भी खेल पंसद हैं। जादरान ने कहा था कि तालिबान क्रिकेट पसंद करता है और मैं क्रिकेटर हूं। जारदान ने अफगानिस्तान की ओर से 39 वनडे और 27 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। जादरान पर हुए हमले के बारे में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

वीडियो: अफगानिस्तानी क्रिकेटर शापूर जादरान की शानदार गेंदबाजी

First Published on January 10, 2017 11:58 am