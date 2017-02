वीडियो: बांग्लादेशी कप्तान की ‘बचकानी’ हरकत को देखकर छूट गई विराट कोहली की हंसी, कमेंटेटर्स भी रह गए हैरान

हैदराबाद टेस्ट के पहले दिन अजीबोगरीब वाकया हुआ, जिसे देखकर कमेंटेटर्स भी हैरान हो गए। दरअसल पहले दिन भारत 223 रन पर खेल रहा था। क्रीज पर 31 रन बनाकर खेल रहे थे कप्तान विराट कोहली और मुरली विजय का स्कोर था 101 रन। बांग्लादेशी गेंदबाज तैजुल इस्लाम ने 62वां ओवर फेंका और इसी ओवर में उन्होंने एक फुल लेंथ डिलिवरी डाली, जिसे विराट कोहली ने खेला। लेकिन सभी लोग उस वक्त हैरान रह गए जब मेहमान टीम के कप्तान और विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम ने शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर से बातचीत करके रिव्यू मांग लिया। हालांकि उनके इस फैसले पर बॉलर ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और न ही उसने एलबीडब्ल्यू की अपील की। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि बॉल बैट से लगी है और कहीं से भी इसका संबंध पैड से नहीं था। बांग्लादेशी कप्तान के इस फैसले पर विराट कोहली मुस्कुराकर रह गए, क्योंकि वह जानते थे कि मेहमान टीम ने एक रिव्यू खो दिया है।

बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ इकलौते टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान विराट कोहली ने पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक सहवाग के नाम एक होम सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड था। उन्होंने 2004-05 के होम सीजन में 1105 रन बनाए थे। विराट ने उस आंकड़े को अब पार कर लिया है। दूसरे दिन भारत ने शानदार शुरुआत की है। विराट कोहली 153 रन बनाकर खेल रहे हैं। अजिंक्य रहाणे ने शानदार वापसी करते हुए टेस्ट करियर का 10वां अर्धशतक लगाया है। वह 82 रन पर आउट हो गए हैं।

भारत दौरे पर आई बांग्‍लादेश की टीम को हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्‍ट मैच के पहले दिन ही चुनौती का अंदाज हो गया था। गुरुवार को भारतीय कप्‍तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। हालांकि मेजबानों को अच्‍छी शुरुआत नहीं मिली थी और ओपनर केएल राहुल 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। चेतेश्‍वर पुजारा और मुरली विजय की जोड़ी ने नई गेंद को आराम से खेलना शुरू किया। लंच के बाद बल्‍लेबाजी आसान हो गई और पुजारा तथा विजय, दोनों ने तेजी से रन बटोरे थे। मेंहदी हसन मिराज के हाथों आउट होने से पहले पुजारा ने विजय के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 178 रन जोड़ लिए थे। विजय ने अपनी पारी जारी रखी और करियर का नौंवा शतक लगाया था। उन्‍होंने कोहली के साथ मिलकर 54 रनों की साझेदारी की थी। हालांकि तैजुल इस्‍लाम की गेंद पर वह आउट हो गए थे।

150 रन पूरे करने के बाद विराट कोहली :

कप्तान कोहली ने बनाया ये अनोखा रिकार्ड, देखें वीडियो ः

