किंग अॉफ कंट्रोवर्सी भी हैं विराट कोहली, जानिए उनके करियर के 5 सबसे बड़े विवाद

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने बहुत कम समय में सफलता के झंडे गाड़े है। रन चेज के मामले में उनका मौजूदा दौर में कोई सानी नजर नहीं आता। अंडर-19 के दिनों में अपने व्यवहार के कारण उन्होंने सबका ध्यान खींचा था। हालांकि इसके बाद उनके बर्ताव में काफी बदलाव आया है और उन्होंने खुद को एक आदर्श क्रिकेटर के रूप में स्थापित किया है। फिलहाल वह क्रिकेट के सभी प्रारूपों में टीम इंडिया के कप्तान हैं। लेकिन बावदूद इसके विवादों ने विराट कोहली का पीछा नहीं छोड़ा है। आइए आपको बताते हैं 28 वर्षीय कोहली के करियर के अब तक के 5 विवाद:

दर्शकों को मीडिल फिंगर दिखाना: क्रिकेट मैदान पर विराट कोहली कितने आक्रामक रहते हैं, यह सभी जानते हैं। 2012 में जब भारतीय टीम अॉस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तो कंगारू बल्लेबाज मैदान के हर तरफ शॉट्स मार रहे थे। इसके अलावा अॉस्ट्रेलियाई दर्शक भी भारतीय खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैच में एेसा भी एक पल आया जब कोहली ने दर्शकों की तरफ मीडिल फिंगर दिखाई। इसके बाद माफी नहीं मांगते हुए उन्होंने ट्वीट किया, मैं मानता हूं कि क्रिकेटर्स को पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन जब दर्शक आपकी मां या बहन के बारे में गलत शब्द कहें तो? कोहली से 50 फीसदी मैच फीस बतौर जुर्माना वसूला गया था।

बीसीसीआई के नियमों को तोड़ना: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। अपनी मोहब्ब्त के लिए कोहली बीसीसीआई का नियम तोड़ने में भी पीछे नहीं रहे थे। 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ हुए एक मैच के दौरान बारिश आने पर भारतीय कप्तान अनुष्का शर्मा से बात करते दिखे गए थे। एंटी करप्शन गाइडलाइंस के मुताबिक एक खिलाड़ी को मैच के दौरान अपने साथी खिलाड़ियों या टीम स्टाफ के अलावा किसी से बात करने की इजाजत नहीं होती। हालांकि उन्हें इसके लिए सजा नहीं दी गई थी, सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था।

पत्रकार को गाली देना: इस विवाद के पीछे भी अनुष्का ही थीं। दरअसल 2015 में पर्थ में प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली ने अनुष्का पर लिखे गए एक आर्टिकल को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार को गाली दी थी। न सिर्फ कोहली उस पत्रकार पर चिल्लाए थे, बल्कि उसे काफी अपशब्द भी कहे थे। लेकिन बाद में मालूम चला कि उस पत्रकार ने कुछ लिखा ही नहीं था। हालांकि बीसीसीआई ने सफाई देते हुए कहा था कि कोहली ने किसी को गाली नहीं दी है। बाद में कोहली को इसके लिए चेतावनी दी गई थी। अंत में कोहली ने अपने गलत बर्ताव के लिए उस पत्रकार से माफी भी मांगी थी।

कोहली स्टीव स्मिथ विवाद: इसी साल मार्च में हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी विवादों में घिरी रही। अॉस्ट्रेलिया और भारतीय खिलाड़ियों के बीच मामला उस वक्त बढ़ा, जब कप्तान स्टीव स्मिथ पगबाधा आउट दिए जाने के बाद ड्रेंसिग रूम की ओर डीआरएस की सलाह लेने के लिए देखते नजर आए थे। इसका कोहली ने जमकर विरोध किया था। बाद में स्मिथ ने इस पर माफी मांगी थी।

कोहली-कुंबले विवाद: भारतीय क्रिकेट जगत का सबसे ताजा मामला। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान विराट कोहली और पूर्व कोच अनिल कुंबले के बीच दिसंबर से बातचीत बंद थी। खिलाड़ियों को कुंबले का बॉस रवैया पसंद नहीं आ रहा था। उनके इस्तीफे से कई लोगों को निराशा हुई थी। अब रवि शास्त्री को मुख्य कोच बनाया गया है।

First Published on July 16, 2017 10:01 am