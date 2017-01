कल यानी 26 जनवरी को भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच खेला जाना है और हमेशा की तरह सबकी नजरें कप्तान विराट कोहली पर होंगी, जिनकी फुल टाइम कप्तानी में भारत पहली बार इंग्लैंड से भिड़ेगा। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच हुई वनडे सीरीज की, जिसमें तीनों मैच हाई स्कोरिंग वाले थे। इस सीरीज में 2090 रन बने, जो किसी भी तीन मैचों की सीरीज का एक रिकॉर्ड है। राजकोट टेस्ट ड्रॉ होने के बाद इंग्लैंड को लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। उसे वनडे सीरीज के आखिरी मैच में ही जीत नसीब हुई थी।

भारत और इंग्लैंड के बीच हुई इस सीरीज में भारत की तरफ से 1053 रन बनाए गए, जिसमें उसके 22 विकेट गिरे। भारत की तरफ से वनडे सीरीज में 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए गए। भारतीय खिलाड़ियों ने सीरीज में 889 गेंदें खेलकर 104 चौके और 30 छक्के लगाए।

इंग्लैंड की बात करें तो उसके खिलाड़ियों ने 1037 रन के अलावा 96 चौके और 26 छक्के लगाए। उनके गेंदबाजों ने 23 विकेट भी लिए। अगर भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के रन, विकेट, चौके और छक्कों को मिला दिया जाए तो पूरी सीरीज में 2090 रन बनाए गए। 200 चौके और 56 छक्के लगाए गए और दोनों टीमों ने 1789 गेंदें खेलीं।

गेंदबाजों की बात करें तो इंग्लैंड के क्रिस वोक्स ने पूरी वनडे सीरीज में 169 गेंदें डालीं और 6 विकेट चटकाए। इसके बाद बेन स्टोक्स का नंबर आता है, जिन्होंने 174 रन देकर 5 विकेट लिए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 5 विकेट अॉलराउंडर हार्दिक पांड्या ने चटकाए। उन्होंने 150 रन दिए। सीरीज में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था 3/49। इसके बाद जसप्रीत बुमराह का नंबर है, जिन्होंने 179 गेंदें डालीं और 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। बुमराह ने सीरीज में 5 वाइड और 5 नो बॉल डालीं, जिसका खामियाजा भारत के भुगतना पड़ा था। दूसरा पहलू यह भी है कि बुमराह की ही गेंदों पर इंग्लिश बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा 25 चौके और 7 छक्के लगाए। जबकि इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वोक्स ने सबसे ज्यादा 8 छक्के खाए। बेन स्टोक्स की गेंदों पर 24 चौके लगे। सीरीज में सबसे ज्यादा 99 डॉट बॉल युवराज सिंह ने खेलीं। इसके बाद जेसन रॉय का नंबर आता है, जिन्होंने 86 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया।

First Published on January 25, 2017 11:28 am