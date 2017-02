UPPSC भर्ती: 12वीं पास के लिए नौकरी का अच्छा अवसर, 3838 पोस्ट के लिए निकली वैकेंसी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती का तैयार कर रहे उम्मीदवारों को लिए अच्छी खबर है। यूपीएससी ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली है। आयोग ने स्टाफ नर्स (पुरुष और महिला) पद के लिए आवेदन मांगे हैं और इन पदों पर 3838 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती 12वीं पास कर चुके और नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके उम्मीदवारों के लिए है और भर्ती में आरक्षण के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा और आवेदन फीस में छूट दी गई है। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इन पदों के लिए योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है।

पद का विवरण- भर्ती में स्टाफ नर्स पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इस भर्ती के माध्यम से 3838 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं इन पदों में 448 पद पुरुषों के लिए और 3390 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों की 9300 रुपये से 34800 रुपये पे-स्केल तय की गई है और इस पद की ग्रेड पे 4600 रुपये है।

योग्यता- इस भर्ती में आवेदन करने वाले आवेदकों को साइंस से 12वीं पास होना जरुरी है और उसके साथ उम्मीदवारों को जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा किया होना आवश्यक है।

आयु सीमा- भर्ती में 21 साल से 40 साल तक के उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यह उम्र 1 जुलाई 2016 के आधार पर तय की जाएगी। वहीं यूपी के नागरिकों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जिसके अनुसार यूपी के एससी,एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी।

जॉब लोकेशन- चयनित होने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश में ही काम करना होगा।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में ओब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे।

आवेदन फीस- भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदकों को ई-चालान के माध्यम से फीस जमा करनी होगी। इसमें जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 125 रुपये फीस का भुगतान करना होगा और एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 65 रुपये व दिव्यांग उम्मीदवारों को 25 फीस का भुगतान करना होगा।

कैसे करें अप्लाई- अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख- 21 फरवरी 2017

