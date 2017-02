UPPSC भर्ती: कई पदों के लिए होगा चयन, जल्दी करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड स्टेट/ अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज परीक्षा-2017 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। आयोग इस परीक्षा के माध्यम से 251 पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करेगा। इस परीक्षा में कई चरणों के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस परीक्षा में चयन होने के बाद उम्मीदवारों की अच्छे पद पर नियुक्ति की जाएगी और परीक्षा के लिए ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं और इन पदों के योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

परीक्षा और पद का विवरण- यह भर्ती कंबाइंड स्टेट/ अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज परीक्षा-2017 के माध्यम से निकाली गई है और इस परीक्षा का उम्मीदवार काफी लंबे समय से इंतजार करते हैं। इस परीक्षा में चयनित होने वाले उम्मीदवारों की पे स्केल 9300-34800 रुपये, 15600-39100 रुपये तय की गई है। साथ ही चयनित उम्मीदवारों की ग्रेड पे 4200 रुपये या 5400 रुपये होगी।

योग्यता- इस परीक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और यह ग्रेजुएशन आवेदन करने तक पूरी हो जानी चाहिए।

आयु सीमा- भर्ती में 21 साल से 40 साल तक के उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यह उम्र 1 जुलाई 2017 के आधार पर तय की जाएगी। वहीं आरक्षण के नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश के रहने वाले एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी।

जॉब लोकेशन- सभी चयनित उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश में ही काम करना होगा।

कैसे करें आवेदन- इस भर्ती में आवेदन करने के लिए पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in पर करना होगा।

आवेदन फीस- आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को ई-चालान के माध्यम से फीस भी जमा करनी होगी। इसमें जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 125 रुपये और एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 65 रुपये जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों को 25 रुपये फीस का भुगतान करना होगा।

जरुरी तारीखें- इस भर्ती के लिए 22 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2017 तक आवेदन कर सकते हैं और फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख 22 मार्च 2017 है।

First Published on February 24, 2017 11:30 am