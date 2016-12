यहां होगी 12460 शिक्षकों की भर्ती, जानिए- कब से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड ने प्रदेश के प्राइमेरी स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापकों के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए 21 से 22 दिसंबर तक पद घोषित करने को कहा है। बोर्ड की ओर से आदेश जारी होने के बाद जल्द ही इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि हर राज्य की तरह यह बोर्ड अपना खुद का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करते हैं और इस परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। नए नियमों के अनुसार टीचर भर्ती में भाग लेने के लिए यूपीटीईटी परीक्षा में पास होना जरुरी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 दिसंबर से शुरू होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 9 जनवरी है, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी एवं चालान भरते हुए आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है, आवेदन में सुधार करने के लिए 17 से 19 जनवरी के बीच मौका दिया जाएगा।

बता दें कि बोर्ड हर साल टीईटी परीक्षा का आयोजन करता रहता है। हाल ही में बोर्ड ने 19 दिंसबर 2016 को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया था। इस परीक्षा में करीब 7.5 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया। सरकारी टीचर बनने का लक्ष्य रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेते हैं। इस परीक्षा में ज्यादातर लोग इसलिए बैठते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए टीचर भर्ती में भाग लेने के लिए यह परीक्षा पास करना जरूरी है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों को पेपर-1 और कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के टीचर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को पेपर-2 देना होता है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि इन पदों के लिए दो वर्षीय बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी, डीएड विशेष शिक्षा, चार वर्षीय बीएलएड योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

First Published on December 21, 2016 10:35 am