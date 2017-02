SSC ने निकाली 10वीं पास के लिए 8 हजार पदों पर भर्ती, आज है अप्लाई करने का आखिरी मौका

कर्मचारी चयन आयोग हर साल परीक्षा और इंटरव्यू करवाकर कई विभागों, मंत्रालयों में कई पदों में योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है। इसी क्रम में एसएससी ने साल की शुरुआत में बेरोजगार युवाओं के लिए एक भर्ती निकाली थी और उसके माध्यम से नॉन टेक्निकल क्षेत्र में कई पदों के लिए आवेदन मांगे थे। एसएससी ने 8300 मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए एक महीने का वक्त दिया था। भर्ती में कई लोगों ने आवेदन किया है जबकि कई लोग अभी भी आवेदन करना चाहते हैं।

बता दें कि आज (3 फरवरी 2017) इस भर्ती में आवेदन करने का आखिरी दिन है। अगर अभी भी आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इन पदों के लिए योग्य हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त किया जाएगा। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का नाम- मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल)

पदों की संख्या- 8300 पद (हर जोन के अनुसार पद आरक्षित किए गए हैं।)

पे स्केल- 5200 रुपये से 20200 रुपये

ग्रेड पे- 1800 रुपये

योग्यता- भर्ती में भाग लेने के लिए आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरुरी है।

आयु सीमा- भर्ती में 18 साल से 25 साल तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं और यह आयु 1 अगस्त 2017 के आधार पर तय की जाएगी। वहीं एसएससी भर्ती में आरक्षण के आधार पर कुछ वर्गों को छूट दी गई है, जिसमें एसएसी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल, पूर्व कर्मचारियों को 3 साल की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन फीस- भर्ती में आवेदक करने के लिए आवेदकों को 100 रुपये फीस का भुगतान भी करना होगा। वहीं एससी, एसटी, पूर्व सर्विसमैन और महिला उम्मीदवार बिना फीस के आवेदन कर सकेंगे। आरक्षित उम्मीदवार निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन- अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और भर्ती में आवेदन करें।

ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख- 3 फरवरी 2017

पंजाब: वोटिंग के दिन आम आदमी पार्टी 14200 खुफिया कैमरों से रखेगी नजर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 3, 2017 11:17 am