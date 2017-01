यहां है 8वीं, 10वीं, 12वीं पास और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए 50,000 पदों पर भर्तियां, जल्दी करें अप्लाई

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए सबसे जरुरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी योग्यता के अनुसार कहां-कहां भर्ती निकली है और कहां पर किन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा रही है। इसलिए आज हम आपको कुछ विभागों की भर्तियों के बारे में बता रहे हैं जहां 50 हजार से अधिक पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। बता दें कि देश में 6 जगहों पर करीब 50 हजार पदों के लिए आवेदन स्वीकार किए गए हैं, जहां आप आवेदन करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इस भर्तियों से जुड़ी अहम जानकारी यहां है-

पश्चिम बंगाल 8वीं पास भर्ती- पश्चिम बंगाल ग्रुप डी रिक्रूटमेंट बोर्ड (डब्ल्यूबीजीडीआरबी) ने प्रदेश सरकार के कई कार्यालयों में 6000 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती में 8 वीं पास उम्मीदवार भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और चयनित उम्मीदवारों की पे स्केल 4900 रुपये से 16200 रुपये होगी। भर्ती में 18 साल से 40 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और यह आयु 1 जनवरी 2017 के आधार पर तय की जाएगी। सभी उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप www.wbgdrb.in या www.wbgdrb.applythrunet.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 जनवरी 2017 है।

हरियाणा एसएससी भर्ती- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2460 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें वॉटर पंप ऑपरेटर, सुपरवाइजर और कई अन्य पद शामिल है। भर्ती में जिन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, उनके अनुसार ही उनकी योग्यता, पे स्केल आदि तय किए गए हैं। वॉटर पंप ऑपरेटर पद पर आवेदन करने के लिए आईटीआई के साथ 10वीं पास होना जरुरी है। वहीं सुपरवाइजर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना आवश्यक है। अन्य पदों की योग्यता से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटेफिकेशन देखें। भर्ती में 17 से 42 साल तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं और इस आयु का निर्धारण 16 जनवरी 2017 के आधार पर तय किया जाएगा। आप आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2017 है।

उत्तर प्रदेश टीचर भर्ती- उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन परिषद् ने 4000 असिस्टेंट टीचर पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, लेकिन यह पद उर्दू विषय के टीचरों के लिए हैं। इसके लिए उर्दू से बीटीसी परीक्षा पास कर चुके और कुछ और योग्यताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में 62 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2017 के आधार पर तय की जाएगी। आवेदन करने के लिए जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये, एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन के लिए फीस नहीं भरनी होगी। आप वेबसाइट www.upbasiceduparishad.gov.in पर जाकर 10 जनवरी 2017 ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एसएससी भर्ती- कर्मचारी चयन आयोग ने नॉन टेक्निकल क्षेत्र में 8300 मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए आवेदन स्वीकार किए हैं और इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 5200 रुपये से 20200 रुपये पे स्केल दी जाएगी। भर्ती में भाग लेने के लिए आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरुरी है।साथ ही भर्ती में 18 साल से 25 साल तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं और यह आयु 1 अगस्त 2017 के आधार पर तय की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती में आवेदक करने के लिए आवेदकों को 100 रुपये फीस का भुगतान भी करना होगा। वहीं एससी, एसटी, पूर्व सर्विसमैन और महिला उम्मीदवार बिना फीस के आवेदन कर सकेंगे। आरक्षित उम्मीदवार निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2017 है।

झारखंड एसएससी टीचर भर्ती- झारखंड स्टाफ सलेक्शन कमीशन ने जेएसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कंपेटेटिव एग्जाम 2016 के माध्यम से 17 हजार 793 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भर्ती की जानी है। इसके लिए ग्रेजुएशन और बीएड किया होना जरुरी है। चयनित उम्मीदवारों को 9300 रुपये से 34800 रुपये पे स्केल दी जाएगी। भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक को 45 फीसदी अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएट होना आवश्यक है और उसके साथ बीएड की डिग्री भी होना आवश्यक है। भर्ती में अनारक्षित वर्ग के 21 साल से 40 साल तक के उम्मीदवार, ओबीसी वर्ग के 21 से 43 साल के उम्मीदवार, एससी-एसटी वर्ग के 21 से 45 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस आयु सीमा को 1 जनवरी 2016 के आधार पर तय किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी 2017 है।

उत्तर प्रदेश टीचर भर्ती- उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड ने प्रदेश के प्राइमेरी स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापकों के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए 21 से 22 दिसंबर तक पद घोषित करने को कहा है। बोर्ड की ओर से आदेश जारी होने के बाद जल्द ही इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नए नियमों के अनुसार टीचर भर्ती में भाग लेने के लिए यूपीटीईटी परीक्षा में पास होना जरुरी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 दिसंबर से शुरू होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 9 जनवरी है, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी एवं चालान भरते हुए आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है, आवेदन में सुधार करने के लिए 17 से 19 जनवरी के बीच मौका दिया जाएगा।

पंजाब विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, ड्रग्स की समस्या को खत्म करने का वादा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 10, 2017 10:32 am