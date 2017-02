12वीं पास के लिए यहां निकली 1733 पदों पर भर्ती, जल्दी करें अप्लाई

राजस्थान हाईकोर्ट में कई पदों के लिए भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती के माध्यम से लॉअर डिविजन क्लर्क पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती की पूरी होने के बाद 1733 उम्मीदवारों को इन पदों के लिए नियुक्त किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना आवश्यक है। इन पदों की भर्ती में आरक्षण के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा और आवेदन फीस में छूट दी जाएगी। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इन पदों के लिए योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का विवरण- इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति राजस्थान हाईकोर्ट में की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों की पे स्केल 5200 रुपये से 20200 रुपये होगी। वहीं इन उम्मीदवारों की ग्रेड पे 2400 रुपये तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता- इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है। या डीओईएसीसी की ओर से हाईयर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो।

आयु सीमा- इस भर्ती में 18 से 35 साल तक के उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यह उम्र 6 मार्च 2017 के आधार पर तय की जाएगी।

जॉब लोकेशन- भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को राजस्थान में ही काम करना होगा।

चयन प्रक्रिया- योग्य उम्मीदवारों को चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन फीस- इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को फीस का भुगतान करना होगा। इसमें जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये और एससी, एसटी, दिव्यांग उम्मीदवारों को 25 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। इस फीस का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से करना होगा, जो कि हाईकोर्ट जोधपुर के फेवर में बनवाना होगा।

कैसे करें अप्लाई- अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप हाईकोर्ट की वेबसाइट http://hcraj.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में भेजना होगा।

जरुरी तारीखें- हाईकोर्ट ने 22 फरवरी 2017 से ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत कर दी है और 18 मार्च 2017 तक आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं उम्मीदवारों को 21 मार्च 2017 तक आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। जबकि फीस का भुगतान 21 मार्च 2017 तक किया जा सकता है।

First Published on February 21, 2017 11:53 am