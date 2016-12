सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका, यहां निकली है 1500 पदों पर भर्तियां!

पंजाब स्टेट पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के अवसर लेकर आया है। पीएसपीसीएल ने 1500 असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। कॉरपोरेशन के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार उन लोगों को पहले मौका दिया जाएगा, जिन्होंने 2 साल तक लाइनमैन का काम कर रखा हो। भर्ती में 1500 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और उन चयनित उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक हैं और इन पदों के योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का नाम- असिस्टेंट लाइनमैन

पदों की संख्या- 1500 पद

पे स्केल- 6400 रुपये से 20200 रुपये

ग्रेड पे- 3400 रुपये

योग्यता- भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास 2 साल का अनुभव होना जरुरी है, यानि लाइनमैन ट्रेड में दो साल की ट्रेनिंग की होनी जरुरी है। अगर आपने भी ये ट्रेनिंग कर रखी है तो आप यहां आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा- भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक को न्यूनतम 18 साल का होना जरुरी है। वहीं आयु सीमा और आरक्षण के आधार पर आयु सीमा में छूट का निर्धारण पीएसपीएल के नियमों के अनुसार होगा।

जॉब लोकेशन- भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पंजाब में ही नियुक्त किया जाएगा और उन्हें पंजाब में ही काम करना होगा।

कैसे करें अप्लाई- अगर आप इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक हैं और इन पदों के योग्य हैं तो आप www.pspcl.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी। इस प्रकार दो स्टेप में आवेदन करना होगा।

जरुरी तारीखें-

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की शुरुआत- 10 जनवरी 2017

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख (स्टेप-1)- 31 जनवरी 2017

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख (स्टेप-2)- 8 फरवरी 2017

First Published on December 27, 2016 10:47 am