10वीं पास के लिए नौकरी पाने का अच्छा मौका, यहां निकली 7000 से अधिक पदों पर भर्ती

सरकारी नौकरी खोल रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड ने 7048 ट्रेनी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें 10वीं कक्षा पास कर चुके उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में आरक्षण के नियमों के अनुसार आवेदन फीस, आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट दी गई है। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इन पद के लिए योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का नाम- ट्रेनी

पदों की संख्या- 7048

योग्यता- भर्ती में आवेदन करने के लिए आवदेक को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदक को 40 फीसदी अंक के साथ 10वीं पास होना आवश्यक है और इसमें गणित और विज्ञान में 40 फीसदी नंबर आने चाहिए।

आयु सीमा- भर्ती में न्यूनतम 14 साल से अधिकतम 22 साल तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। वहीं आरक्षण के नियमानुसार ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल, एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी गई है।

जॉब लोकेशन- चयनित उम्मीदवारों को देश में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया- बोर्ड भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से लिखित परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करेगा।

कैसे करें अप्लाई- अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट http://ofb.gov.in/ पर जाना होगा और वहां भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक कर अप्लाई करना होगा।

जरुरी तारीखें-

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत- 17 जनवरी 2017

ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख- 7 फरवरी 2017

First Published on January 19, 2017 11:18 am