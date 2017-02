अगर ढूंढ रहे हैं सरकारी नौकरी तो यहां करें अप्लाई, जॉब पाने का अच्छा अवसर

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के अवसर लेकर आया है। आयोग ने 188 असिस्टेंट मोटर वाइकल इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और इस भर्ती में इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आरक्षण के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा और आवेदन फीस में छूट दी जाएगी। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक हैं और इन पदों के लिए योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का नाम- असिस्टेंट मोटर वाइकल इंस्पेक्टर

पदों की संख्या- 188 पद

पे स्केल- 9300 रुपये से 34800 रुपये

ग्रेड पे- 4300 रुपये

योग्यता- भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री की होनी आवश्यक है।

आयु सीमा- इन पदों के लिए 19 साल से 38 साल तक के उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यह उम्र 1 मई 2017 के आधार पर तय की जाएगी।

जॉब लोकेशन- भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को मुंबई में काम करना होगा।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन फीस- भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को फीस का भुगतान भी करना होगा, जिसमें जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 373 रुपये, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 273 रुपये, पूर्व कर्मचारियों को 23 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। फीस का भुगतान एसबीआई चालान, ऑनलाइन माध्यम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेटि बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

कैसे करें अप्लाई- अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट www.mpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जरुरी तारीखें-

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत- 30 जनवरी 2017

ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख- 19 फरवरी 2017

एसबीआई में फीस जमा करने की आखिरी तारीख- 20 फरवरी 2017

