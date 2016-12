12 वीं पास के लिए नौकरी पाने का अच्छा अवसर, यहां निकली है 500 से अधिक भर्तियां

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे और सरकारी नौकरी खोज रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर लेकर आया है। बिजली विभाग ने 502 पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं, इन पदों में लाइट अटेंडेंट के पद शामिल है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जल्द ही इस परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा, क्योंकि आवेदन करने की आखिरी तारीख ज्यादा दूर नहीं है। इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का नाम- लाइन अटेंडेंट

पदों की संख्या- 502

पे स्केल- 12000 रुपये प्रति महीना

योग्यता- भर्ती में 12 वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकता है, लेकिन आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन ट्रेड में आईटीआई किया होना जरुरी है।

आयु सीमा- इस पद के लिए 18 से 40 साल तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं, लेकिन कुछ जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। साथ ही यह उम्र 30 जून 2016 के आधार पर तय की जाएगी। वहीं मध्यप्रदेश के रहने वाले एससी और बीसी वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है, यानि 45 साल की उम्र तक के उम्मीदवार भी आवदेन कर सकते हैं।

जॉब लोकेशन- सभी चयनित उम्मीदवारों को मध्य प्रद्रेश में ही काम करना होगा।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा।

आवेदन फीस- भर्ती में आवेदन करने के लिए ली जाने वाली फीस का निर्धारण भी आरक्षण के आधार पर किया गया है। आनारक्षित, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 800 रुपये फीस जमा करनी होगी। फीस का भुगतान एमपी ऑनलाइन कियोस्क से ही किया जा सकता है।

कैसे करें आवेदन- इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आवेदक को www.mponline.gov.in या http://www.mpez.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

जरुरी तारीखें-

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत- 20 दिसंबर 2016

ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी शुरुआत- 4 जनवरी 2017

ऑनलाइन परीक्षा की तारीख- 15 जनवरी 2017

2000 का नया नोट असली है या नकली? कलर टेस्ट करके ऐसे पहचानें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 21, 2016 11:05 am