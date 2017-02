Constable भर्ती: यहां है 509 पदों पर वैकेंसी, इस तरह से करें अप्लाई

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर लेकर आया है। एचएसएससी ने 509 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से टेलीकम्यूनिकेशन इकाई के लिए उम्मीदवार चयन किए जाएंगे और उम्मीदवारों का चयन सीधे भर्ती के आधार पर किया जाएगा। भर्ती में आरक्षण के नियमों के आधार पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कई चीजों में छूट दी जाएगी। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इन पदों के लिए योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का विवरण- आयोग ने 509 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं और इन पदों के लिए पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। इन उम्मीदवारों की भर्ती टेलीकम्यूनिकेशन विभाग में भर्ती की जाएगी। चयनित होने वाले उम्मीदवारों की पे स्केल 21700 रुपये होगी।

योग्यता- भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को किसी भी मान्यता बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है और उसे हिंदी या संस्कृत की जानकारी भी होनी चाहिए।

आयु सीमा- भर्ती में 18 से 25 साल तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं और यह उम्र 1 फरवरी 2017 के आधार पर तय की जाएगी।

जॉब लोकेशन- सभी चयनित उम्मीदवारों को हरियाणा में ही तैनात किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया- भर्ती में उम्मीदवारों का चयन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉलेज टेस्ट और स्किल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। साथ ही फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एलिजिबिल उम्मीदवारों को एक टेस्ट भी देना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी आप आधिकारिक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं।

आवेदन फीस- भर्ती में आवेदन करने के लिए जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये, हरियाणा के रहने वाले एससी, बीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 25 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक के ई-चालान के माध्यम से किया जा सकता है।

कैसे करें अप्लाई- अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट www.hssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जरुरी तारीखें-

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत- 20 फरवरी 2017

ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख- 20 मार्च 2017

फीस जमा करने की आखिरी तारीख- 22 मार्च 2017

First Published on February 8, 2017