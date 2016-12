10वीं पास के लिए नौकरी के अवसर, बोर्ड के नंबरों के आधार पर होगा उम्मीदवारों का चयन

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड 10 वीं पास उम्मीदवारों के लिए नौकरी के अवसर लेकर आया है। बोर्ड ने जूनियर हेल्पर (पॉवर हाऊस) 100 पदों के आवेदन मांगे है। इस भर्ती में उम्मीदवारों की नियुक्ति कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर की जाएगी, उम्मीदवारों को पर्मानेंट नहीं किया जाएगा। इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक हैं और इस पद के लिए योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का नाम- जूनियर हेल्पर (पॉवर हाऊस)

पदों की संख्या- 100 पद

पे स्केल- 6200 रुपये प्रति महीना

योग्यता- भर्ती में 10वीं पास कर चुके उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं और उन लोगों को पहले सलेक्ट किया जाएगा, जिन्होंने हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटर ट्रेड में आईटीआई कर चुके हो।

आयु सीमा- भर्ती में 18 से 30 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और उम्र 1 जनवरी 2016 के आधार पर तय की जाएगी।

जॉब लोकेशन- सभी चयनित उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश में ही काम करना होगा।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन दसवीं और आईटीआई में हासिल किए हुए नंबर और इंटरव्यू के आधार पर होगा।

आवेदन फीस- आवेदन करने के लिए आवेदकों को फीस का भी भुगतान करना होगा। जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। फीस का भुगतान Accounts Officer (Banking), HPSEBL, Vidyut Bhawan, Shimla 171004 के नाम पोस्टल ऑर्डर और डीडी बनाकर करना होगा।

कैसे करें अप्लाई- आवेदन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। इसके लिए आवेदन फॉर्म को भरकर, सभी दस्तावेज प्रमाणित करके तय पते पर भेजने होंगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जोन बनाए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आप आधिकारिक नोटिफिकेशन से ले सकते हैं।

आवेदन करने की आखिरी तारीख- 20 जनवरी 2017

First Published on December 22, 2016 11:30 am