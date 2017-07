सरकारी नौकरी: यहां चाहिए कई पदों पर उम्मीदवार, इस तरह करें अप्लाई

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल ऑफिसर और कई अन्य पदों पर उम्मीदवारों नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर की जाएगी। आयोग ने इन सभी पदों पर 290 उम्मीदवारों का चयन करेगा और उन्हें जल्द ही पद पर नियुक्ति किया जाएगा। वहीं आयोग की ओर से निकाली गई इस भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों के आधार पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इन पदों के लिए योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती में हर पद के अनुसार पदों की संख्या, पे-स्केल और योग्यता तय की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 204 और मेडिकल ऑफिसर के लिए 26 पद आरक्षित है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवार को 21600 रुपये, मेडिकल ऑफिसर पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवार को 26250 रुपये पे-स्केल दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 55 फीसदी अंक के साथ मास्टर डिग्री की होनी आवश्यक है जबकि मेडिकल ऑफिसर पद के लिए डेंटल सर्जरी में ग्रेजुएट उम्मीदवार भी आवेदन कर सकता है। इन पदों पर 45 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और यह आयु 1 जनवरी 2017 के आधार पर तय की जाएगी। सभी चयनित उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश में ही काम करना होगा।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन स्क्रिनिंग टेस्ट, परीक्षा और इंटरव्यू के व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये और एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो www.hp.gov.in/hppsc वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते वक्त अपने सभी प्रमाण पत्र, फोटो आदि साथ में रखें। इस भर्ती में आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 है।

First Published on July 13, 2017 10:46 am