नोटबंदी बेअसर, जल्द ही इन बैंकों में होने वाली है कई पदों पर भर्तियां!

हाल ही में कई रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस साल बेरोजगारी प्रतिशत में इजाफा हो सकता है, लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग की फर्म अभी भी कई लोगों की भर्तियां करने वाली है। इन कंपनियों के अनुसार ये जल्दी बाजार में और अधिक निवेश करने जा रही है और अपने कारोबार को बढ़ाने जा रही है, जिससे कई बेरोजगारों के लिए नौकरी के अवसर पैदा होंगे। इसी क्रम में बंधन बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, यश बैंक जैसी संस्थाएं जल्द ही कई लोगों को नौकरी देने जा रही है। प्राइवेट बैंक यश बैंक हर महीने करीब 500 लोगों की भर्तियां कर रहा है जबकि कोलकाता के बंधन बैंक ने 4000 कर्मचारियों की भर्ती की है और बैंक के कर्मचारियों के पे-रोल में भी इजाफा किया जाना है।

वहीं बंधन बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष ने कहा कि नोटबंदी का असर कुछ दिनों के लिए ही है और आगे कई अवसर हैं। हम हर सप्ताह देश के अलग-अलग राज्यों में बैंक की शाखाएं खोल रहे हैं, इसलिए हमें लोगों की भर्तियां करने की आवश्यकता है। हम साल 2017-18 में 4000 कर्मचारियों की भर्ती करने वाले हैं। साथ ही टीमलीज सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुनाल सेन का कहना है कि नोटबंदी से छोटे बैंकों पर प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उनकी अभी शुरुआत है। अगर अन्य बैंकों की बात करें तो लक्ष्मी विलास बैंक भी साल 2017 में 500 लोगों को नौकरी देने की योजना बना रहे हैं जबकि करीब 300-400 लोग एंट्री लेवल पर भर्ती किए जाएंगे जबकि कई अन्य स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे।

इसी तरह नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इंडो स्टार भी वित्तीय वर्ष 2018 में कई लोगों की भर्ती करने वाला है क्योंकि वो देश अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म बढ़ाने की सोच रहे हैं। यह कंपनी चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर और जयपुर जैसे शहरों में अपनी शाखाएं भी खोलना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इन बैंकों में बड़े पदों की तुलना छोटे पदों पर ज्यादा लोगों की नियुक्ति की जानी है।

First Published on January 18, 2017 11:36 am