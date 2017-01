मेट्रो में काम करने का अच्छा मौका, 745 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें अप्लाई

नोएडा मेट्रो ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के अवसर निकाले हैं और 745 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन 745 पदों में जूनियर इंजीनियर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, मेंटेनर और कई अन्य पद शामिल है। यह भर्ती दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नोएडा में बन रही मेट्रो के लिए निकाली है। यह भर्ती इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े लोगों को ध्यान में रखकर निकाली है, इसमें इंजीनियरिंग और आईटीआई से जुड़े लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इन पदों के लिए योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का नाम- जूनियर इंजीनियर

पदों की संख्या- 160 पद

पे स्केल- 13500 रुपये से 25520 रुपये

पद का नाम- स्टेशम कंट्रोलर/ट्रेन ऑपरेटर

पदों की संख्या- 194 पद

पे स्केल- 13500 रुपये से 25520 रुपये

पद का नाम- मेंटेनर

पदों की संख्या- 311 पद

पे स्केल- 8000 रुपये से 14140 रुपये

योग्यता- इस भर्ती में कई पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इन पदों के काम के अनुसार उनकी योग्यता भी तय की गई है। स्टेशन कंट्रोलर के लिए तीन साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इसके समकक्ष पढ़ाई की होना जरुरी है। वहीं मेंटनेर के लिए आईटीआई किया होना जरुरी है। वहीं अन्य पदों की योग्यता की विस्तृत जानकारी आप डीएमआरसी की ओर से जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन से देख सकते हैं।

आयु सीमा- योग्यता की तरह आयु सीमा भी पद और आरक्षण के आधार पर तय की गई है। इसमें स्टेशन कंट्रोलर और जूनियर इंजीनियर पद के लिए 18 से 28 साल तक के उम्मीदवार और मेंटेनर पद के लिए 18 से 25 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहीं आरक्षण के नियमों के अनुसार एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी गई है।

जॉब लोकेशन- सभी चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली में ही काम करना होगा।

चयन प्रक्रिया- भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और साइको टेस्ट के प्रदर्शन के आधार पर आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन फीस- आवेदन करने के लिए अनारक्षित वर्ग और ओबीसी वर्ग के आवेदकों को 400 रुपये फीस का भुगतान करना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 150 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। बता दें कि फीस का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान से किया जाएगा।

कैसे करें अप्लाई- अगर आप इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप वेबसाइट www.delhimetrorail.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले इस वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक करना होगा और उसके बाद प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर दें।

जरुरी तारीखें-

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत- 5 नवंबर 2016

ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख- 28 जनवरी 2017

बैंक से फीस जमा करने की आखिरी तारीख- 31 जनवरी 2017

First Published on January 5, 2017 11:19 am