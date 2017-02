यहां निकली 1319 पदों के लिए भर्ती, जानिए- कब तक किया जा सकता है अप्लाई

कोल इंडिया लिमिटेड ने खाली पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं और इस भर्ती में कई पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सीआईएल ने मैनेजमेंट ट्रेनी पद के लिए आवेदन स्वीकर किए हैं और इसमें इंजीनियरिंग, पब्लिक रिलेशन, अकाउंट्स, राजभाषा, लीगल आदि विभाग के पद शामिल है। इन पदों के काम के अनुसार ही उनकी योग्यता तय की गई है और आरक्षण के नियमानुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा और आवेदन फीस में छूट दी गई है। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इन पदों के लिए योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का विवरण- भर्ती में 1319 मैनेजमेंट ट्रैनी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें माइनिंग के लिए 191 पद, इलेक्ट्रिकल के लिए 198 पद, मैनेनिकल के लिए 196 पद, सिविल के लिए 100 पद, कैमिकल के लिए 4 पद, सिस्टम के लिए 20 पद, फाइनेंस और अकाउंट्स के लिए 257 पद, एचआर के लिए 134 पद और अन्य विभागों के लिए पद आरक्षित है। इसमें चयनित होने वाले उम्मीदवारों की पे-स्केल 20600 रुपये से 46500 रुपये होगी।

योग्यता- भर्ती में कई पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इन पदों के काम के अनुसार ही उनकी योग्यता तय की गई है, जिसमें बीई, बीटेक, सीए, आईसीडब्ल्यूए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आदि शामिल है। इसकी विस्तृत जानकारी आप सीआईएल की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में देख सकते हैं।

आयु सीमा- इन पदों के लिए 30 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और यह उम्र 1 दिसंबर 2016 के आधार पर तय की जाएगी। साथ ही आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसमें ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को 3 साल, एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी गई है।

जॉब लोकेशन- भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया- इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और निजी इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन फीस- इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये फीस का भुगतान करना होगा जबकि एससी-एसटी और दिव्यांग उम्मीदवार बिना फीस आवेदन कर सकते हैं। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

कैसे करें अप्लाई- अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप www.coalindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

जरुरी तारीखें-

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत- 5 जनवरी 2017

ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख- 24 फरवरी 2017

परीक्षा की तारीख- 26 मार्च 2017

कैसा बीतेगा आपका पूरा हफ्ता? जानिए पूरे हफ्ते का राशिफल (5 फरवरी-11 फरवरी)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 6, 2017 11:25 am