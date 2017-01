केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने 79 असिस्‍टेंट सब इंस्‍पेक्‍टर (स्टेनो) पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। सीआईएसएफ ने इन पदों में आरक्षण के नियमानुसार आरक्षित वर्ग के लिए कुछ पद आरक्षित किए हैं। भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक को 12वीं पास होना आवश्यक है और टाइपिंग स्पीड को लेकर भी योग्यता तय की गई है। वहीं आरक्षित वर्ग के लोगों को आयु सीमा और आवेदन फीस आदि में भी छूट दी गई है। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इन पदों के लिए योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का विवरण- भर्ती में 79 असिस्‍टेंट सब-इंस्‍पेक्‍टर (स्टेनो) पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 39 पद, ओबीसी वर्ग के लिए 16 पद, एससी वर्ग के लिए 08 पद, एसटी वर्ग के लिए 16 पद आरक्षित किए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को 5200 रुपये से 20200 रुपये पे स्केल और 2800 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा।

योग्यता- इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है और अंग्रेजी व हिंदी में अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।

आयु सीमा- भर्ती में 18 से 25 साल तक के उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा में भी एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी गई है।

आवेदन फीस- इस आवेदन पत्र के लिए सामान्य और ओबीसी के उम्‍मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्‍क भुगतान करना होगा, जबकि एससी और एसटी वर्ग के आवेदकों को फीस से छूट दी गई है। उम्मीदवारों को पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से फीस जमा करनी होगी।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन परीक्षा, शारीरिक दक्षता टेस्ट, लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन ऐसे करें- उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र के साथ भी दस्तावेज की सेल्‍फ अटेस्‍टेड फोटोकॉपी डाक द्वारा इस पते पर भेज सकते है।

First Published on January 31, 2017 11:30 am