BHEL ने निकाली 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 738 पदों पर वैकेंसी, यहां पढ़ें- भर्ती से जुड़ी हर जानकारी

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के अवसर लेकर आया है। भेल भोपाल ने 738 पदों के लिए आवेदन किए हैं, जिसमें आईटीआई किए हुए उम्मीदवारों के पास नौकरी पाने का अच्छा अवसर है। भर्ती में आईटीआई ट्रेड ट्रेनी पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और 738 पदों को अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रिशयन के लिए 155 पद, फिटर के लिए 217 पद, वेल्डर के लिए 108 पद, टर्नर के 53 पद और पेंटर, ड्राफ्ट्समैन आदि के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक हैं और इन पदों के योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का विवरण- भर्ती में आईटीआई ट्रेड ट्रेनी पद पर आवेदन मांगे गए हैं और 738 पदों पर आवेदन स्वीकार किए हैं। चयनित उम्मीदवारों को हर महीना 7807 रुपये हर महीना पैसा देना होगा। वहीं इन पदों में 369 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 110 पद ओबीसी वर्ग के लिए, 111 पद एससी और 148 पद एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं।

योग्यता- भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है और इसके साथ संबंधित ट्रे़ड में आईटीआई होना आवश्यक है।

आयु सीमा- इन पदों के लिए 25 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और आयु का निर्धारण 31 मार्च 2017 के आधार पर किया जाएगा। वहीं आरक्षण के नियमों के अनुसार कुछ जाति वर्ग के लोगों को आयु सीमा में छूट भी दी गई है। इसके अनुसार एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी गई है।

जॉब लोकेशन- सभी चयनित उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में काम करना होगा।

चयन प्रक्रिया- भर्ती में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में उनकी योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों की छंटाई की जाएगी और सलेक्टेड उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

आवेदन कैसे करें- आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों का NCVT MIS Portal पर पंजीकृत होना आवश्यक है। उसके बाद वेबसाइट पर प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अप्लाई कर दें।

जरुरी तारीखें-

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत- 1 जनवरी 2017

ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख- 31 जनवरी 2017

ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट जमा करने की आखिरी तारीख- 7 फरवरी 2017

First Published on January 6, 2017 11:05 am