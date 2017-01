अगर 10वीं पास हैं तो यहां है नौकरी पाने का अच्छा अवसर, ऐसे करें अप्लाई

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें 10वीं पास कर चुके उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। बीएचईएल ने कई ट्रेड में 267 ट्रेड ट्रेनी पद के लिए आवेदन मांगे हैं। भर्ती में सभी ट्रेड के लिए अलग अलग पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं भर्ती में आरक्षण के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा और आवेदन फीस में छूट दी जाएगी। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इन पदों के लिए योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद विवरण- इस भर्ती में भेल ने 267 ट्रेड ट्रेनी पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें फिटर के लिए 89 पद, टर्नर के लिए 31 पद, वेल्डर के लिए 24 पद, मेकिनिस्ट के लिए 82 पद, इलेक्ट्रिशियन के लिए 21 पद, ड्राफ्ट्समैन के लिए 3 पद आरक्षित है और अन्य पदों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं।

शैक्षणिक योग्यता- इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को 10वीं पास होना जरुरी है और साथ ही एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई किया होना जरुरी है।

आयु सीमा- भर्ती में 18 से 27 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और यह उम्र 1 अप्रैल 2017 के आधार पर तय की जाएगी। वहीं आरक्षण संबंधित नियमानुसार एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवार को 5 साल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी गई है।

जॉब लोकेशन- चयनित उम्मीदवारों को उत्तराखंड में ही काम करना होगा।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

कैसे करें अप्लाई- अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट www.bhelwr.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और आवेदन पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी भेल हरिद्वार कार्यालय में भेजनी होगी।

जरुरी तारीखें-

ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख- 14 फरवरी 2017

First Published on January 30, 2017 11:25 am