ये है अंटार्किटक में शादी करने वाला पहला कपल, शून्य से भी कम तापमान में रचाई शादी

हाल ही में अपनी तरह की एक अनोखी शादी देखने को मिली जब कपल ने ब्रिटिश अंटार्कटिक इलाके में बेहद कम तापमान में शादी रचाई। ब्रिटिश आर्कटिक टेरिटरी (बीएटी) में शादी करने वाला यह पहला कपल है। दुल्हन ने शादी के दौरान जो नारंगी रंग का जोड़ा पहना हुआ था वह एक पुराने टैंट से काटकर बनाया गया था। यहां गाइड्स के रूप में काम करने वाले जूली बॉम और टॉम सिलवेस्टर की शादी के दौरान तापमान शून्य से भी नीचे था।

शादी के दौरान कपल के 18 सहयोगी कर्मचारी भी मौजूद थे। यह सभी ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के सबसे बड़े रिचर्स स्टेशन पर काम करते हैं। एडिलेड आइलैंड पर होने वाली यह पहली ऑफिशियल शादी थी। शादी के लिए सिल्वेस्टर ने रिसर्च स्टेशन पर ही मशीन पर पीतल की अंगूठियां बनाई थी। जूली और टॉम पहली बार वेल्स में मिले थे। तीन साल पहले उनकी सगाई हुई थी।

ब्रिमिंघन की रहने वाली 34 साल की टॉम सिलवेस्टर ने कहा, “पिछले 10 सालों से मैं और टॉम एक साथ काम कर रहे हैं और दुनिया घूम रहे हैं।” द टेलिग्राफ को इस शादी के बारे में बताते हुए जूली ने कहा, “अंटार्किटका में शादी करना अनोखा अहसास है। इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। मुझे बर्फ से ढंके पहाड़ पसंद हैं और शानदार जगहों पर शानदार लोगों के साथ समय बिताने में मजा आता है।”

वहीं शेफील्ड के रहने वाले 35 साल के टॉम सिलवेस्टर ने कहा, “हम अपनी शादी सीमित लोगों की मौजूदगी में करना चाहते थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था हमारी शादी दुनिया के सबसे दूरदराज के स्थानों में से एक पर होगी।” दोनों पति-पत्नी उत्तरी भारत, नेपाल, पेरू, इक्वेडोर, मंगोलिया, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान, बोर्नियो, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम समेत दुनिया भर में खोज अभियान दल के रूप में काम कर चुके हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 19, 2017 10:06 am