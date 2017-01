सात मुस्लिम देशों पर बैन के बाद व्हाइट हाउस बोला – अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार (29 जनवरी) को इसका संकेत दिया कि आने वाले समय में उन देशों की सूची में पाकिस्तान को भी शामिल किया जा सकता है जहां के लोगों के अमेरिका में आने पर रोक लगाई गई है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टॉफ रींस प्रीबस ने सीबीएस न्यूज से कहा, ‘‘हमने इन सात देशों को चुना तो इसकी वजह यह है कि कांग्रेस और ओबामा प्रशासन दोनों ने इनकी ऐसे देशों के तौर पर शिनाख्त कर रखी थी कि इनके यहां खतरनाक आतंकवाद को अंजाम दिया जा रहा है।’’

ट्रंप ने ईरान, इराक, लीबिया, सूडान, यमन, सीरिया और सोमालिया के प्रवासियों के अमेरिका आने पर रोक लगाने संबंधी विवादित शासकीय आदेश जारी किया है।

प्रीबस ने कहा, ‘‘अब, आप कुछ अन्य ऐसे देशों की ओर भी इशारा कर सकते हैं जहां समान तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि पाकिस्तान और कुछ अन्य देश। शायद हमें इसे और आगे ले जाने की जरूरत है। परंतु फिलहाल के लिए तात्कालिक कदम यह है कि इन देशों में जाने और इनसे आने वाले लोगों की कठोरतम जांच-पड़ताल की जाएगी।’’

First Published on January 30, 2017 7:45 am