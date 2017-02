एफ1 कार के लॉन्च पर पहुंचे ‘भगोड़े’ विजय माल्या, तस्वीर भी खिंचवाई

भारत में 9,000 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट मामले में वांछित उद्योगपति विजय माल्या को बुधवार (22 फरवरी) को ब्रिटेन में उनकी टीम सहारा फॉर्मूला इंडिया द्वारा उतारी गयी नयी फॉर्मूला वन कार के प्रचार से जुड़े एक कार्यक्रम में देखा गया। सूट पहने माल्या को सहारा फॉर्मूला इंडिया के दो ड्राइवरों सर्गियो पेरेज और इस्टेबन ओकन के साथ एक तस्वीर में देखा गया। यह तस्वीर फॉर्मूला वन की आधिकारिक वेबसाइट www.formula1.com पर डाली गयी है।

उनकी फॉर्मूला1 टीम की नयी कार बुधवार को सिल्वरस्टोन में उतारी गयी। भगोड़ा माल्या लंबे समय से भारतीय एजेंसियों के निशाने पर हैं और भारत सरकार भारतीय बैंकों को करोड़ों रच्च्पये का रिण ना चुकाने के आरोपों को लेकर उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार से बातचीत कर रही है।

First Published on February 23, 2017 8:41 am