वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ‘तख्तापलट’ को लेकर अपने विरोधियों को दी धमकी

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ‘‘तख्तापलट’’ की कोशिश में स्वयं के पीड़ित होने का दावा दोहराया और चेतावनी दी कि उनके विरोधियों को उन्हें सत्ता से बेदखल करने के प्रयासों का ‘‘खामियाजा’’ भुगतना होगा। बहुमत वाले विपक्षी सांसदों ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित करके घोषणा की थी कि मादुरो ने देश के आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहकर पूरी तरह से ‘‘अपना पद छोड़’’ दिया है।

मादुरो ने विपक्ष के नियंत्रण वाली विधायिका का जिक्र करते हुए टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में कहा, ‘‘उन्हें नेशनल असेम्बली में कल तख्तापलट के अपने आह्वान के परिणाम भुगतने होंगे।’

उन्होंने कहा कि वह वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों का ‘‘तख्तापलट विरोधी कमांडो दल’’ बनाएंगे। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह विपक्ष के खिलाफ क्या कदम उठा सकते है। इस बीच विपक्षी सांसदों को एक अस्पताल में एक जनसभा को संबोधित करना था ताकि वे अपने समर्थकों तक पहुंच सकें लेकिन मादुरो के करीब 300 वफादार इन सांसदों को अस्पताल में प्रवेश करने से रोकने के लिए कल सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद विपक्षी सांसदों को अपनी सभा एक अन्य अस्पताल में आयोजित करनी पड़ी थी।

विपक्ष ने देश में आर्थिक संकट के लिए मादुरो को जिम्मेदार ठहराया है। भोजन एवं दवाओं की कमी के कारण देश में दंगे एवं लूटपाट की घातक घटनाएं हुई हैं। मादुरो ने कहा कि यह संकट अमेरिका समर्थित पूंजीवादी षड़यंत्र का परिणाम है। उन्होंने उनकी सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य, आवास एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए निवेशों की श्रृंखला की सूची के बारे में बताया। सदन में सरकार समर्थक गुट के नेता हेक्टर रोड्रिगेज ने कहा कि मादुरो के समर्थकों ने सोमवार के प्रस्ताव को खारिज कराने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।

First Published on January 11, 2017 10:18 am