उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में बढ़ा तनाव, अमेरिका ने तैनात किया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम

अमेरिकी सेना ने उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल परीक्षण किए जाने के बाद दक्षिण कोरिया में बैलिस्टिक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली तैनात करनी आरंभ कर दी है। अमेरिकी प्रशांत कमान ने यह जानकारी दी। परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया ने सोमवार को चार मिसाइलें प्रक्षेपित की थीं और उसने कहा था कि ये प्रक्षेपण जापान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले के प्रशिक्षण का हिस्सा थे। इनमें से तीन मिसाइलें जापान के बहुत निकट आ गई थीं। उत्तर कोरिया की ओर से प्रक्षेपण के बाद अमेरिकी प्रशांत कमान ने यह घोषणा की।

अमेरिकी प्रशांत कमान ने एक बयान में कहा कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (थाड) प्रणाली की तैनाती कई परतों वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली में योगदान देगी और इससे उत्तर कोरियाई मिसाइल खतरों से अमेरिका-आरओके गठबंधन की रक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने कहा कि किम जोंग उन ने अभ्यास शुरू करने का आदेश दिया। केसीएनए ने कहा कि प्रक्षेपित किए गए बैलिस्टिक रॉकेटों को देखते हुए उन्होंने यह प्रक्षेपण करने वाली ह्वासोंग तोपखाना इकाई की प्रशंसा की।

संवाद समिति ने किम के हवाले से कहा, “एक साथ दागी गईं चार बैलिस्टिक मिसाइलें इतनी सटीक थीं कि वे एक साथ उड़ान भरने वाले ऐरोबेटिक फ्लाइंग कोर की तरह लग रही थीं।’ केसीएनए ने कहा कि इस अभियान में शामिल सैन्य इकाइयों को “जापान में अमेरिकी साम्राज्यवादी आक्रामणकारी बलों के सैन्य अड्डों पर अचानक हमला करने का काम सौंपा गया था।” इस बीच एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने एएफपी से कहा कि उत्तर कोरिया ने कल पांच विस्तारित मारक क्षमता वाली स्कड मिसाइलें दागीं जिनमें से एक कोरियाई प्रायद्वीप पर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गईं।

सोल और वाशिंगटन ने पिछले सप्ताह वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किए थे जिनसे प्योंगयांग अक्सर नाराज हो जाता है। केसीएनए ने कहा कि किम जोंग उन ने अपनी सेना से ‘‘गंभीर हालात के मद्देनजर अत्यंत सतर्क रहने’’ और आदेश मिलने पर ’’शत्रुओं को नष्ट करने के लिए गोलीबारी करने’’ के लिए तैयार रहने को कहा है ‘‘क्योंकि इस हालात में वास्तविक युद्ध कभी भी छिड़ सकता है।’’ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने संसद में कहा, ‘‘यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्तर कोरिया खतरे के एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते।’’

First Published on March 7, 2017 9:47 am