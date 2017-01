अमेरिकी एजेंसियों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना-यूएस राष्ट्रपति चुनावों में रूस ने कराई थी हैकिंग

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि नवंबर में हुए चुनावों में डेमॉक्रेटिक नैशनल कमिटी ( डीएनसी) की हैकिंग के पीछे रूस का हाथ था। इससे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी यही दावा किया था। ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन द्वारा उन्हें पसंद किया जाना उनकी एक उपलब्धि है देनदारी नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस दोबारा ऐसा नहीं करेगा और उनके नेतृत्व में रूस का अमेरिका के प्रति सम्मान और बढ़ेगा। उन्होंने कहा, ‘ट्रंप प्रशासन में रूस का अमेरिका के प्रति ज्यादा सम्मान बढ़ेगा।’ ट्रंप ने रूस के पास उनके बारे में कुछ गोपनीय सामग्री की खबरों को किसी बीमार व्यक्ति के दिमाग की उपज बताया। ट्रंप ने एेसी खबरों को फर्जी बताया है।

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बुधवार को सनसनीखेज दावे सामने आए जिनमें कहा गया है कि उनको रूस ने कई वर्षों से ‘तैयार किया है’ और मॉस्को के पास उनको लेकर नितांत व्यक्तिगत सूचना है। इसको खारिज करते हुए ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह ‘नाजी जर्मनी में रहने’ जैसा है। हिलरी क्लिंटन को हराने में रूस की हैकिंग से मदद मिलने के आरोपों पर ट्रंप ने कहा, रूस एक मात्र ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका पर साइबर अटैक करता है बल्कि चीन जैसे देश भी ऐसा करते रहे हैं।

पूर्व डेमॉक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन पर पलटवार करते हुए ट्रंप ने कहा, डीएनसी के लीक दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि क्लिंटन को डिबेट के सवाल पहले से ही उपलब्ध करा दिए गए थे। उन्होंने कहा, अगर हिलेरी की जगह उन्हें सवाल मिल गए होते तो खबरों के इतिहास में यह सबसे बड़ी खबर बन गई होती।

रूस से अपने व्यापार-हित जुड़े होने के संबंध पर भी ट्रंप ने जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि उनकी कंपनी की ना रूस के साथ और ना ही रूस के अंदर कहीं कोई डील हुई है और ना ही रूस के साथ उनकी कंपनी की किसी तरह की देनदारी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके व्यावसायिक हित उनके कार्यकाल को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने बिजनस से अलग कर लिया है और यह जिम्मेदारी अब उनके दोनों बेटे संभालेंगे।

First Published on January 12, 2017 8:37 am