अमेरिका ने सीरिया में ढेर किए ISIS के 2 आतंकवादी

अमेरिका के नेतृत्व वाले कमांडो के एक दल ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह के दो आतंकियों को मार गिराया। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। देर एज जार में रविवार को एक अभियान ने उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था जब ‘सीरियन आॅब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स’ ने इसमें 25 जिहादियों के मारे जाने की बात कही थी। रक्षा अधिकारी ने एएफपी को बताया कि आतंकी अबु अनस अल इराकी सहित इस्लामिक स्टेट के केवल दो आतंकी मारे गए हैं।

अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क एबीसी न्यूज ने एक आतंकवाद विरोधी अधिकारी के हवाले से कहा कि वह आईएस का ‘शीर्ष’ आतंकी था।

रक्षा अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर एएफपी को बताया कि देर एज जार से करीब 50 किलोमीटर दूर एक राजमार्ग पर एक वाहन में दो लोग मारे गए हैं।

होम्स के बाद देर एज जार सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत हैं। करीब 2,00,000 की आबादी वाली इस प्रांतीय राजधानी पर वर्ष 2015 से ही जिहादियों ने कब्जा कर रखा है। एबीसी न्यूज के अनुसार वाहन में सवार लोगों ने उनका पीछा कर रहे हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी की थी। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर में मौजूद लोगों के जवाबी हमले में दोनों आतंकी मारे गए।

First Published on January 11, 2017 10:31 am