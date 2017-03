संयुक्त अरब अमीरात: शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर कपल गिरफ्तार, चलेगा मुकदमा

यूएई में एक विदेशी जोड़े को शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना महंगा पड़ गया। साऊथ अफ्रीका के युवक और उसकी युक्रेन की रहने वाली मंगेतर को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। नेटवर्क24 की रिपोर्ट के मुताबिक 29 साल के एमलिन कलवरवेल और उनकी 27 साल की गर्लफ्रेंड इरियाना नोहाई की 27 जनवरी को सगाई हुई थी, लेकिन उन्होंने शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाए थे, इसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यूएई में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। रिपोर्ट में एमलिन कलवरवेल की मां लिंडा के मुताबिक लिखा गया है कि इस बारे में पता उस वक्त लगा जब नोहाई को पेटदर्द होने पर वे लोग स्थानीय अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में जांच में डॉक्टरों ने पाया कि नोहाई गर्भवती हैं, इसके बाद प्रशासन को इस बारे में सूचना दी गई।

कलवरवेल के पिता यूएई प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साऊथ अफ्रीका में यूएई दूतावास और अबूधाबी में साऊथ अफ्रीका के दूतावास से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से उन्हें कोई जवाब नही मिला। रिपोर्ट में लिंडा के हवाले से लिखा है, ‘हम लोग जब भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग दीवार में टक्कर मार रहे हैं।’

यास वाटरवर्ल्ड के साथ काम कर रहे कलवरवेल ने अपने परिवार को बताया है कि अभी तक धाराएं नहीं लगाई गई हैं, क्योंकि नोहाई के अभी कुछ और टेस्ट होना बाकी है, जिससे यह पता लग पाए कि वह कितने दिनों से शारीरिक संबंध बना रही हैं।

इस जोड़े की 27 जनवरी को सगाई हुई थी। (Photo Source: Facebook) इस जोड़े की 27 जनवरी को सगाई हुई थी। (Photo Source: Facebook)

लिंडा का कहना है कि यूक्रेन एम्बेसी इस मामले में मदद कर रही है और वह इस कोशिश में है कि दोनों की शादी की मंजूरी मिल जाए या फिर उन्हें वापस भेज दिया जाए। हालांकि, साऊथ अफ्रीका के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड कॉपरेशन का कहना है कि इस जोड़े को यूएई के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है और साऊथ अफ्रीका सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। विभाग ने कहा, ‘साऊथ अफ्रीका को इस मामले के बारे में पता है, लेकिन दुर्भाग्य वह कानूनी मदद नहीं उपलब्ध करा सकती। हम लोग यह कर सकते हैं कि मामले पर नजर रखी जाए और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाए कि उस जोड़े के साथ निष्पक्षता के साथ पेश आया जाए।’

वीडियो- तेलंगाना सरकार का फैसला- शादीशुदा महिलायें पढाई से ध्यान भटकाती हैं, इसलिए आवासीय कॉलेजों में नहीं देंगे प्रवेश

वीडियो - ओडिशा में ट्रांसजेडर महिला ने रचाई पुरूष से शादी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 10, 2017 11:39 am