भारतीय रेस्टोरेंट में खाना खाने से यूके में लड़की की मौत, दो लोग हिरासत में

यूके में 15 साल की एक लड़की की मौत का जिम्मेदार एक इंडियन रेस्टोरेंट को माना जा रहा है। ओसवाल्डविस्ल नाम की जगह पर बने Royal Spice नाम के उस रेस्टोरेंट पर आरोप है कि उसका खाना खाने के बाद लड़की की मौत हुई। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, मीगन ली नाम की लड़की ने उस रेस्टोरेंट से खाना खाया था। जिसके बाद उसे एलर्जिक रिएक्शन हो गया था। उसे बाद में Royal Blackburn Hospital में भर्ती भी करवाया गया था लेकिन दो दिन बाद यानी नए साल वाले दिन ही उसकी मौत हो गई थी।

पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा, ‘मीगन ली ने इंडियन रेस्टोरेंट से खाना खाया था। जिसके बाद उसे रिएक्शन हो गया। दो लोगों को पकड़ा गया है। जिसमें से एक की उम्र 37 और दूसरे की 38 साल है। दोनों पुलिस कस्टडी में हैं।’

गार्जियन अखबार से बात करते हुए पुलिस ने आगे कहा कि वह इस बात की जांच कर रहे हैं कि खाना तय मानकों और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था या नहीं। पुलिस के पास पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आ गई है। लेकिन पुलिस की तरफ से फिलहाल आगे कुछ नहीं बताया गया है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है।

First Published on January 11, 2017 10:57 am