इराक में ईरानी कुर्दिश पार्टी के मुख्यालय के पास बम ब्लास्ट, मारे गए 7 लोग

स्वायत्त कुर्द क्षेत्र में एक ईरानी कुर्द विपक्षी दल के मुख्यालय के पास दोहरे बम विस्फोट में सात लोग मारे गए। कुर्द क्षेत्र के उप गृहमंत्री जलाल करीम ने बताया कि विस्फोट कोसिंयजाक में स्थानीय समयानुसार रात दस बजे हुए जिसमें कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी-ईरान के पांच सदस्यों, सुरक्षा बलों के एक सदस्य और एक बच्चे की मौत हो गई। करीम ने स्पष्ट आंकड़े दिए बिना कहा कि विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं ।

कुर्दिस्तान क्षेत्र अब भी इराक का हिस्सा है लेकिन उसकी खुद की सरकार, अपना सुरक्षाबल और अपना झंडा है । 2003 के बाद से देश में भीषण स्तर पर हिंसा फैली लेकिन यह क्षेत्र मुख्य तौर पर इससे बचा रहा है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आम तौर पर कुर्दिस्तान क्षेत्र में हुए अधिकतर हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। कुर्द बलों ने उत्तर में इसके साथ कई लड़ाइयां लड़ी हैं जिसमें मोसुल पर फिर से कब्जा करने का अभियान भी शामिल है। विस्फोटों में ईरानी पार्टी मुख्यालय को निशाना बनाया गया है, इसलिए इसके पीछे किसी अन्य देश या संगठन के होने की आशंका भी जताई जा रही है।

