पद संभालते ट्रंप करेंगे ऐसे बदलाव, राष्ट्रपति बनने के बाद नहीं छोड़ेंगे Twitter का प्रयोग करना

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संचार निदेशक ने आज कहा कि ट्रंप की योजना राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ‘कई बड़ी चीजें’ करने की है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि उनके बॉस का इरादा ट्विटर का इस्तेमाल छोड़ने का कतई नहीं है। एबीसी न्यूज ने पूछा था कि 20 जनवरी को ट्रंप के पदभार संभालने के बाद जनता उनसे किस ‘एक बड़ी चीज’ की उम्मीद कर सकती है? इस सवाल पर ट्रंप के प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने कहा, ‘यह कोई एक बड़ी चीज नहीं होगी। ये कई बड़ी चीजें होेंगी।’ स्पाइसर ने कहा कि ट्रंप तत्काल ही कई विधायी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिनकी मदद से ‘‘उन बहुत से नियमनों और कदमों को निरस्त किया जा सकेगा, जिन्हें मौजूदा प्रशासन की ओर से बीते आठ माह में उठाया गया है और जिनके कारण आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन बाधित हुआ है।’

जब एबीसी के साक्षात्कारकर्ता जोनाथन कार्ल ने पूछा कि क्या ट्रंप बड़े नीतिगत बयानों को ट्विटर पर डाल देने के अजीबोगरीब और विवादित रूख को जारी रखेंगे, तो स्पाइसर ने कहा, ‘‘हां, क्यों नहीं।’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि मुख्यधारा के मीडिया को इस बात से परेशानी होती है कि सोशल मीडिया पर 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रंप को फॉलो करते हैं और वह इन लोगों के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं।’

कार्ल ने स्पाइसर से बार-बार पूछा कि क्या ट्रंप अमेरिकी चुनाव में दखलअंदाजी के लिए मॉस्को को दंडित करने के लिए मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा उठाए गए कदमों को उलट सकते हैं? स्पाइसर ने कहा कि ओबामा का कदम संभवत: ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ था और इसलिए बेहद कड़ा था। उन्होंने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर खुफिया एजेंसियों की ओर से जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक ट्रंप किसी भी फैसले को लेने से बचेंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 2, 2017 11:58 am