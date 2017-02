रूसी राजदूत चर्किन के निधन से दुखी हुए डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत विताली चर्किन के अचानक हुए निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि चर्किन ने वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ काम करने में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप ने कल एक बयान में कहा, ‘‘अमेरिकी अधिकारी हालांकि कभी कभी अपने रूसी समकक्षों के साथ असहमत होते हैं, राजदूत चर्किन ने वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई अहम मामलों पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।’ बयान में राष्ट्रपति ने रूसी लोगों और सरकार के प्रति अमेरिकी लोगों की संवेदना प्रकट की है।

ट्रंप ने कहा कि वह चर्किन के अचानक हुए निधन से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि चर्किन ने न्यूयार्क में अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ एक दशक से भी ज्यादा समय तक काम किया है। चर्किन न्यूयॉर्क में रूसी मिशन में काम करते समय बेहोश होकर गिर पड़े थे। उन्हें मैनहट्टन अस्पताल ले जाया गया। चर्किन का उनके 65वें जन्मदिन से एक दिन पहले निधन हो गया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 22, 2017 10:32 am