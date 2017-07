ये हैं शराब के दुनिया के टॉप 10 ब्रांड, इनमें तीन भारत के, नंबर 2 पर ऑफिसर्स चॉइस

भारत की शराब को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। इसीलिए तो दुनिया के टॉप 10 शराब के ब्रांड्स में 3 ब्रांड भारत के हैं। टॉप 10 में सबसे नीचे नहीं, ऑफिसर्स चॉइस ने नंबर 2 पर अपनी जगह बनाई हुई है। इंटरनेशनल वाइन एंड स्प्रिट रिसर्च (आईडब्ल्यूएसआर) की रिपोर्ट के मुताबिक मैकडॉल्स व्हिस्की ने नंबर 6 पर और इंपेरियल ब्लू ने 10वें नंबर पर अपनी जगह बना रखी है। इसके अलावा दुनिया भर के टॉप 100 ब्रांड्स की बात करें तो यहां भारत के 16 ब्रांड्स ने अपनी जगह बना रखी है। एलेड ब्लेंडर्स और डिस्टिलर्स (एबीडी) के ईडी जितेंद्र हेमदेव ने इकॉनोमिक टाइम्स से कहा कि भारत में नोटबंदी और बिहार समेत कई जगह शराब पर प्रतिबंध के बावजूद ऑफिसर्स चॉइस दुनिया में दूसरे नंबर पर बनी हुई है। रेग्युलर व्हिस्की सेगमेंट के 40 फीसदी मार्केट पर इसका कब्जा है। अगर पूरे भारत की बात करें तो एक साल में 40 करोड़ से ज्यादा शराब की बोतलें बिक जाती हैं।

दुनिया भर में नंबर वर पर जिनरो ब्रांड है। दूसरे पर ऑफिसर्स चॉइस है। तीसरे पर रॉन्ग काओ है। चौथे नंबर पर एम्पैराडोर है। पांचवे पर चुम चुरूम है। छठे नंबर पर मैकडॉल्स है। सातवें नंबर पर स्मिरनऑफ है। आठवें नंबर पर हॉन्ग टॉन्ग लिकर है। नौंवे नंबर पर गुड डे और दसवें नंबर पर इंपेरियल ब्लू है। दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स में देखा जाए तो व्हिस्की सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। टॉप 100 ब्रांड्स में से 28 ब्रांड व्हिस्की के हैं। वहीं इन 28 ब्रांड्स में से 13 ब्रांड भारतीय हैं।

गौरतलब है कि इस साल की शुरूआत में हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके के पड़ोस में Tonique स्टोर काफी चर्चाओं में रहा था। यह देश का सबसे बड़ा शराब का स्टोर है। 1500 वर्ग मीटर में फैले इस स्टोर में वाइन और स्प्रिट के करीब 500 ब्रांड हैं। इस स्टोर के एमडी के मुताबिक तेलंगाना में शराब का 12,500 करोड़ रुपए का कारोबार है। इसमें से इंपोर्टेड शराब की 200 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी है। Tonique स्टोर दो मंजिला है। यह दिखने में बिलकुल भी किसी शराब की दुकान जैसा नहीं लगता। स्टोर को जहां देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी दुकान बताया जा रहा है, वहीं इसकी तुलना वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से भी की जा रही है। बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डस की लिस्ट में अमेरिका के कोलोराडो में स्थित Daveco Liquors को दुनिया का सबसे बड़ा लिकर स्टोर का दर्जा हासिल है, जो 1,00,073 वर्ग मीटर में फैला है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 13, 2017 10:26 am