सीरिया: भीषण टैंकर बम विस्फोट में 48 की मौत

सीरिया में तुर्की की सीमा के निकट विद्रोहियों के कब्जे वाले एजाज शहर में शनिवार (7 जनवरी) को हुए भीषण टैंकर ट्रक बम विस्फोट में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गयी और कई लोग घायल हो गए। विस्फोट की यह घटना एक इस्लामी अदालत के सामने स्थित बाजार में हुई। उत्तरी अलेप्पो प्रांत के इस शहर में यह सबसे भीषण हमला है। विद्रोहियों और नागरिकों को निशाना बनाकर आए दिन इस प्रांत में हमला होता है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मृतकों में कम से कम 14 विद्रोही हैं लेकिन अधिकतर नागरिक थे जिसमें विभिन्न विद्रोही धड़े के पांच धार्मिक न्यायाधीश भी थे। संगठन के प्रमुख रामी अब्दुल रहमान ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं हो पायी है क्योंकि विस्फोट में कुछ शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गये।

समूह का कहना है कि इस हमले में मरने वालों की संख्या में इजाफा होने की आशंका है। नवंबर में विद्रोहियों के मुताबिक एक कार बम विस्फोट में नागरिकों और विपक्षी लड़ाकों समेत 25 लोगों की मौत हो गयी थी। फिलहाल हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन विस्फोट स्थल पर एक वकील ओसामा अल मेरही ने आईएस की ओर इशारा किया। देर रात ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि संघर्षों में सात सीरियाई सैनिक और दो नागरिकों की मौत हो गयी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 8, 2017 1:55 am