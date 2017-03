पाकिस्तान ने 70 और श्रीलंका ने हफ्ते में 61 भारतीय मछुआरों को पकड़ा

श्रीलंका के समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के आठ और मछुआरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मछुआरों में से एक ने शनिवार कथित रूप से आत्महत्या करने का प्रयास किया। गिरफ्तार मछुआरे नागपट्टिनम से हैं और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा इस सप्ताह इस तरह की गिरफ्तारी का यह तीसरा मामला है। श्रीलंका की हिरासत में अभी कुल 61 मछुआरे हैं। नागपट्टिनम के मत्स्य संयुक्त निदेशक अमाला जेवियर ने बताया कि एक मार्च को अक्करापेट्टई से आठ मछुआरों का समूह एक मशीनीकृत नौका में सवार होकर समुद्र में निकला था। मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने शुक्रवार करीब मध्यरात्रि में गिरफ्तार किया। श्रीलंकाई नौसेना ने जब मछुआरों की वापस जाने देने की गुहार ठुकरा दी, तो 35 वर्षीय सरत ने कथित रूप से नौका में एक कांच का बोतल तोड़कर उसके टुकड़े निगल लिए।

मछुआरे को पूर्वी श्रीलंका में त्रिकोणामाली स्थित एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।श्रीलंकाई नौसेना ने दो मार्च को अलग अलग जत्थों में निकले 18 मछुआरों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मछुआरों में से नौ नागपट्टिनम जिले से,चार रामेश्वरम से और पांच पामबन से थे। साथ ही श्रीलंकाई नौसेना ने पाक जलडमरूमध्य में विभिन्न जगहों से उनकी नौका भी जब्त कर ली।तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी सप्ताह दूसरी बार त्वरित पत्र लिखा और सभी गिरफ्तार मछुआरों की सुरक्षित रिहाई के लिए उनसे दखल देने की मांग की। पलानीस्वामी ने कहा कि मछुआरों को जीवन जीने और अपनी आजीविका चलाने के लिए पाक जलडमरूमध्य के क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार है, जिसका श्रीलंका लगातार उल्लंघन करता है। दो मार्च को मछुआरों की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद पलानीस्वामी ने मोदी से दखल की मांग करते हुए उन्हें पत्र लिखा था। बहरहाल, पामबन में मछुआरों ने शनिवार, दूसरे दिन, भी अपनी हड़ताल जारी रखी।

पाकिस्तान ने पकड़े 70 भारतीय मछुआरे

पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजंसी (पीएमएसए) ने शनिवार को गुजरात तट के पास अरब सागर में करीब 70 मछुआरों को उनकी 10-12 नौकाओं के साथ पकड़ लिया। मछुआरों के एक एसोसिएशन नेशनल फिशवर्कर्स फोरम ने यह जानकारी दी।फोरम के सचिव मनीष लोधारी ने बताया कि बच निकलने वाले मछुआरों ने हमें बताया कि पीएमएसए ने 10-12 नौकाओं को पकड़ लिया जिन पर करीब 70 मछुआरे सवार थे। नौकाओं को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास पकड़ा गया। ज्यादातर नौकाएं ओखा और मंगरोल की थीं। पीएमएसए ने इसी हफ्ते गुजरात तट के पास 11 मछुआरों को उनकी दो नौकाओं के साथ पकड़ लिया था। जनवरी में उसने 26 मछुआरों को उनकी छह नौकाओं के साथ पकड़ लिया था।

नीतीश कुमार ने गंगा सफाई अभियान को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, हरकत में आई मोदी सरकार

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 5, 2017 3:37 am