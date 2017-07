शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक से चीन का इनकार, कहा- सैनिक हटाने पर ही भारत से होगी सार्थक बात

चीन ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि जर्मनी ने जी-20 देशों के सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई थी। चीन ने कहा है कि दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच को द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है। चीन ने कहा कि भारत के संग कोई भी सार्थक संवाद तभी संभव है जब वो डोकलाम के “चीनी हिस्से” से अपनी सेना हटा ले। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने ट्वीट करके कहा, “जहां तक सवालों की बात है….मेरे ख्याल से हम सबसे ज्यादा भारतीय सैनिकों के अवैध घुसपैठ के प्रति चिंतित हैं। चीन-भारत सीमा पर भारतीय सैनिकों को तत्काल हटाया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह की सार्थक बातचीत की ये जरूरी पूर्वनिर्धारित शर्त है।” जेंग शुआंग उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या मोदी और जिनपिंग ने “अन्य मुद्दों” पर बात की। जेंग शुआंग ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों का कूटनीतिक संवाद “सहज” है।

छह जून को चीनी सैनिकों ने सिक्किम स्थित भारतीय सीमा में घुसकर बंकर नष्ट कर दिए थे। वहीं चीन ने भूटान के डोकलाम इलाके में भारीय सैन्य वाहनों के आवागमन लायक सड़क बनाने पर भारत और भूटान ने आपत्ति जतायी। इसके बाद से इस इलाके में दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। भारत और चीन दोनों ने ही सिक्किम सीमा पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। चीन का आरोप है कि भारतीय सैनिक चीनी सीमा में सड़क बनाने पर रोक लगा रहे हैं, जबकि भारत का मानना है कि विवादित इलाका भूटान का है। विवादित इलाके में अगर चीन सड़क बना लेता है तो इससे भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंच सकता है। सिक्किम के विवादित इलाके में भारत की सीमाएं चीन, तिब्बत और भूटान से लगती हैं।

विवाद के बाद चीनी मीडिया एक के बाद एक लगातार भड़काऊ बयान देता रहा है। चीन में मीडिया पर सरकार का नियंत्रण है। चीनी के सरकार अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत को 1962 का युद्ध का सबक याद रखने के लिए कहा गया तो भारतीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया कि ये 2017 है, भारत अब 1962 वाला नहीं है। भारतीय रक्षा मंत्री के जवाब में चीनी सेना के प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि चीन भी 1962 वाला नहीं है।

विवाद के बीच चीन ने हिन्द महासागर और अदन की खाड़ी में अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी है। वहीं भारतीय नौसेना चीनी युद्धपोतों पर करीबी नजर बनाए हुए है। भारतीय नौसेना अमेरिका और जापान के साथ मिलकर 10 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसेना युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। वहीं चीन के संग विवाद के बीच ही वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर स्थिति एक तेल का कुआं भारत सरकार की कंपनी ओएनजीसो को दे दिया है।

वीडियो- चीनी सैनिकों ने भारतीय बंकर को किया था नष्ट

