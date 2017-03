यूएस: अब एक सिख को अनजान शख्स ने गोली मारी, कहा – अपने देश वापस जाओ

अमेरिका में 39 साल के सिख को एक शख्स ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली मारने वाला उस सिख शख्स ने कह रहा था कि तुम अपने देश अपने देश चले जाओ। गोली मारने वाले शख्स की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। यह घटना शनिवार (04 मार्च) की बताई जा रही है। जिस शख्स को गोली लगी वह वॉशिंगटन स्टेट के केंट शहर में रहता है। जिस वक्त उसपर हमला हुआ तब वह अपने घर के बाहर अपने वाहन में कुछ काम कर रहा था। केंट पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। घायल सिख शख्स ने ही पुलिस को बताया कि गोली मारने वाले ने उससे अपने देश वापस जाने को कहा था।

अमेरिका में भारतीय लोगों को लगातार हमले हो रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार की रात को एक भारतीय मूल के शख्स को उसके घर के बाहर गोली मारकर जान ले ली गई थी।

First Published on March 5, 2017 7:58 am