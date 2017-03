इंडोनिशिया पहुंचे साऊदी किंग ने ‘सोने की सीढ़ियों’ से उतरकर रखा जमीन पर पैर

साऊदी अरब के किंग सलमान इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। बुधवार को इंडोनेशिया पहुंचे किंग अपने हवाई जहाज में 450 टन से ज्यादा का समान लेकर यहां पहुंचे। 81 वर्षीय साऊदी किंग जो बेश्कीमती सामान के साथ इंडोनेशिया पहुंचे हैं उनमें दो मर्सिडीज-बेंज लिमज़ीन और दो स्वचालित सीढ़ियां और 506 टन का सामान शामिल है। साऊदी राजपरिवार का ये 50 सालों में पहला इंडोनेशिया दौरा है। दुनिये का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के लोगों ने साऊदी किंग का जबरदस्त स्वागत किया। खास बात इस दौरे पर ये रही कि जिस हवाई जहास से किंग सलमान इंडोनेशिया पहुंचे वहां उसकी स्वचालित सीढ़ियां सोने से जड़ी हुई थी। साऊदी किंग ने इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर अपने सफर की शुरुआत की। अब ये सीढ़ियां दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां बन रही है। इंडोनेशिया पहुंचकर साऊदी किंग ने कहा कि,” दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश होने के नाते इंडोनेशिया का साऊदी अरब से विशेष रिश्ता है।”

इसके अलावा 9 दिन के दौरे के लिए उनकी मांग पर जकार्ता की एक मस्जिद में विशेष टॉयलेट बनाया गया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब साऊदी किंग अपने दौरे को लेकर सुर्खियों में हैं साल 2015 में किंग सलमान ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान वॉशिंगटन के फोर सीजन्स होटेल के सभी 222 कमरों को बुक करा लिया थे। इसके बाद छुट्टियां मनाने फ्रांस पहुंचे साऊदी किंग के साथ 1,000 लोगों का काफिला था। उनकी मांग पर उनके वाला के सामने वाले सार्वजनिक समुद्र तट को ही बंद करा दिया गया था।

बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का आरोप- "जामिया के सेमिनार में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया"

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 2, 2017 12:55 am