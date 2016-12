रूस का लापता सैन्य विमान ब्लैक सी के पास क्रैश, 91 यात्री थे सवार: रिपोर्ट्स

रूस का एक यात्री विमान अचानक राडर की पहुंच से बाहर हो गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक विमान के ब्लैक सी के पास क्रैश होने की खबर मिल रही है। विमान ने सोची से उड़ान भरी थी और टेक ऑफ के लगभग 20 मिनट के बाद यह लापता हो गया था जिसके अब क्रैश होने की खबर आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि विमान रूसी सेना का था और इसमें लगभग 91 लोग यात्रा कर रहे थे। यह विमान सीरिया जा रहा था। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से आज बताया कि विमान में 91 यात्री सवार थे और उड़ान भरने के बाद विमान का रेडार से संपर्क टूट गया था।

मंत्रालय ने बताया, ‘‘रूसी रक्षा मंत्रालय के विमान टीयू-154 के टुकड़े ब्लैक सी से डेढ़ किलोमीटर के दायरे में 50-70 मीटर की गहराई में बरामद किए गए हैं। सोचि काला सागर के पास बसा तटीय शहर है।’’ मंत्रालय ने बताया कि विमान ने आदलर से स्थानीय समयानुसार सुबह पांच बजकर 40 मिनट पर उड़ान भरी थी जिसके कुछ ही समय बाद यह रेडार की पहुंच से लापता हो गया था। आदलर शहर काला सागर के तटवर्ती रिजॉर्ट के लिए मशहूर सोचि के दक्षिण में स्थित है।

मंत्रालय ने बताया कि विमान ने सीरिया के तटीय शहर लताकिया के बाहर स्थित रूसी हमीमिम हवाईअड्डा के लिए अपनी नियमित उड़ान भरी थी। मंत्रालय ने बताया कि विमान में रूसी सैनिकों के साथ रूसी सेना के आधिकारिक म्युजिकल ग्रुप एलेक्जेंड्रो एनसेंबल बैंड के सदस्य भी मौजूद थे। यह ग्रुप नववर्ष के मौके पर सीरिया स्थित रूसी हवाईअड्डा पर आयोजित होने वाले एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। मंत्रालय ने बताया कि विमान में नौ मीडियाकर्मी भी सवार थे। सितंबर 2015 से रूस सीरिया में लंबे समय से अपने सहयोगी रहे बशर अल-असद के समर्थन में हवाई बमबारी अभियान चला रहा है।

First Published on December 25, 2016 10:40 am