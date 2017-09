अमेरिकी रक्षा सचिव के पहुंचते ही काबुल एयरपोर्ट पर हमला, दागे गए 30 रॉकेट

अफगानिस्तान के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार भारत दौरा पूरा कर अफगानिस्तान आए अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स मैटिस के काबुल पहुंचने के बाद ये हमला हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार यहां एक के बाद एक 20-30 रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमले कि बाद एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रोक दिया गया है जबकि एयरपोर्ट खाली लिया गया है। सूत्रों का मानना है कि हमले में नाटो बेस को निशाना बनाया गया लगता है। गौरतलब है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री मैटिस आज ही भारत दौरे के बाद अफगानिस्तान पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद किसी अमेरिकी कैबिनेट मंत्री का यह पहला अफगानिस्तान दौरा है। मैटिस अफगानिस्तान दौरे में राष्ट्रपति अशरफ गनी, अमेरिकी रक्षा अधिकारियों और नाटो सेक्रेट्री जनरल जेन्स स्टोलटेनबर्ग से मिलेंगे।

Rocket landed close to Kabul’s Hamid Karzai International Airport but no casualties reported, reports TOLONews quoting officials — ANI (@ANI) September 27, 2017

#UPDATE A number of rockets have landed at #Kabul airport. Flights cancelled, airport being evacuated: sources to Afghan media — ANI (@ANI) September 27, 2017

#UPDATE: Reports indicate 20-30 rockets landed in airport & surrounding area but target could be #NATO base adjoining airport: Afghan Media — ANI (@ANI) September 27, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App