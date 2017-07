रोबोट ने कर लिया ‘सुसाइड’! सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दी श्रद्धांजलि

रोबोट्स के बारे में कहा जाता है कि इंसान जैसी दिखने वाली ये मशीनें विज्ञान की देन हैं, और इनमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन पिछले सप्ताह अमेरिका के वाशिंगटन में हुए एक वाकये ने लोगों को हैरान कर दिया है। यहां पर एक ऑफिस में कार पार्किंग में पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर लगा एक रोबोकॉप पानी में जाकर डूब गया और कुछ ही पल में उसके सारे सिस्टम बेकार हो गये। इससे जुड़ी तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आईं तो थोड़ी ही देर में वायरल हो गईं। लोगों ने इस वैज्ञानिक आविष्कार पर सवाल खड़े किये, तो कुछ लोगों का कहना था कि मशीन हो या आदमी काम का प्रेशर एक हद तक ही कोई भी बर्दाश्त कर सकता है। अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक इस रोबोकॉप ने पिछले सप्ताह ही ड्यूटी शुरू की थी। लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही ये रोबोट ऑफिस में बने फाउंटेन में जाकर डूब गया। खबरों के मुताबिक स्टीव नाम का ये रोबोट फाउंटेन में चार सीढ़ियां उतरा और पानी में चला गया।

इस रोबोट को एमआरपी रियल्टी नाम की कंपनी ने मार्केट में उतारा था। अब कंपनी इस हादसे के वजहों की जांच कर रही है। ऑफिस से मिली तस्वीरों के मुताबिक घटनास्थल पर एक सुरक्षा गार्ड भी तैनात था लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। इस घटना के बाद रोबोट को सुरक्षागार्ड के रुप में इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर सवाल खड़े हो गये हैं। ये रोबोट जिस दफ्तर में काम करता था वहां के स्टाफ इस मशीनी मानव की ‘मौत’ से इतने दुखी हुए कि उन्होंने इसे श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम भी रखा। वहीं एक शख्स ने इस रोबोट की मौत पर चुटकी भी ली और लिखा, ‘जब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को भी पता चल जाए कि देश का राष्ट्रपति कौन है, तो ऐसी गलतियां होती रहती है।’ पांच फीट लंबा ये रोबोट जीपीएस, लेसर, सेंसर और कैमरा से लैस था। इन सारे वैज्ञानिक उपकटेरणों की मदद से ये रोबोट अपने आस-पास के जगह की निगरानी करता था।



It’s a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w

— Greg Pinelo (@gregpinelo) July 17, 2017